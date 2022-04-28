2022’nin en iyi yemek fotoğrafları seçildi

2022 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu. Dünyanın her yerinden binlerce fotoğrafçının katıldığı yarışmanın birincisi 'Kebapçı' fotoğrafı oldu.

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Hindistanlı Chakraborty, Keşmir Vadisi’nde bulunan Sri Nagar kentindeki bir ara sokakta çektiği ve kebap yapan bir adamı gösteren fotoğrafı İngiltere’de ‘Sokak Yiyeceği’ dalında birinciliği aldı.

İkincilik ödülünü, Bangladeşli fotoğraf sanatçısı Syed Mahabubul Kader’in Dakka’da yağmur altında meyve satıcısını gösteren fotoğrafı ‘Kentte Yağmur’ aldı.

Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçısı yarışması ilk defa 2011’de başladı. Profesyonel ve profesyonel olmayan, yaşlı ve genç herkese açık olan ödüller, dünyanın dört bir yanından yemek fotoğrafçılığı ve filmlerinde en iyileri seçiyor.

2011’den beri 96 ülkeden 80 binden fazla fotoğraf ve film ödüllere katıldı.

İşte yarışmanın diğer aday fotoğrafları…



