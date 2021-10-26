2022’nin yemek trendleri açıklandı: Patates sütü denemeye hazır mısınız?

İngiltere'nin en büyük süpermarket zinciri Waitrose, yıllık Yiyecek ve İçecek Raporu'nu açıkladı. Buna göre, 2022 yılının en trend içeceği patates sütü oldu.

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İngiltere’nin en büyük süpermarket zinciri Waitrose tarafından yayımlanan son rapor, 2022 yılında global düzeyde beslenme şeklinin değişeceğini ve hayatımıza yeni yiyecek ve içeceklerin de gireceğini ortaya koydu. Waitrose, yıllık Yiyecek ve İçecek Raporu’nda, yeni tüketici eğilimlerini açıkladı.

Waitrose tarafından yayımlanan araştırmaya göre 2022’nin en trend yemeği patates sütü olacak. İsveç’te Veg of Lund adlı bir şirket tarafından icat edilen ve Dug markasıyla sunulan patates sütünün yakın gelecekte tüm dünyada popüler hale gelmesi bekleniyor. Marka, patates sütünün “İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden Profesör Eva Tornberg tarafından geliştirilen, patates ve kolza tohumu yağının patentli bir emülsiyonu” olarak satışa sunulduğunu aktardı.

‘GEZEGENDEKİ EN SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTERNATİF’

Soya, badem, yulaf ve fındık gibi diğer alternatif vegan süt ürünleri gibi patates sütünde de daha az CO2 kullandığını ve oldukça besleyici olduğu belirtiliyor. İsveçli marka, ayrıca içeceğinin “lezzetli bir şekilde kremsi olduğunu, kahvede mükemmel köpük oluşturduğunu ve gezegendeki en sürdürülebilir alternatif olduğunu” iddia ediyor.

Waitrose’un araştırmasına göre 2022 yılında tüketicilerin beslenme konusundaki en büyük değişiklik ‘karbon ayak izi ve CO2 salınımına dikkat edilmesi’ olacak. Uzmanlar, 2022 yılında ‘iklim değişikliği odaklı beslenmenin’ daha revaçta olacağını belirtirken, yiyeceklerin çevre üzerindeki etkisine odaklanılacağına dikkat çekti.

Yayımlanan raporda, 2022 yılında bitki bazlı yemek seçeneklerinin menülerde daha çok yer kaplaması beklendiği aktarılırken, özellikle Avrupa’da pandemi ile birlikte et tüketiminin azalmasına da vurgu yapıldı.

PATATES SÜTÜ NASIL YAPILIR?

Bir kenarda patatesleri küp küp bölün ve haşlamak için tencereye alın. Haşlanmış patatesleri ve tencereden ayırdığınız patates suyunu blendera ekleyin ve yaklaşık 5 dakika yüksek devirde karıştırın. Ardından patates karışımını tülbentten geçirerek pürüzsüz bir sıvı elde edin. En az iki saat soğuduktan sonra süt içilecek kıvama ulaşacaktır. Eğer içeriğindeki vitamini artırmak isterseniz, içerisine badem, fındık gibi ürünler ekleyebilir, vegan olmayanlar için ise bal kullanabilirsiniz. Böylelikle patates sütü daha sağlıklı ve lezzetli bir hale gelecektir.

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