21. gün iftar menüsü: Akşama iftarda ne pişirsem?

İftar menüleri vererek akşam için ne pişireceğim diyenler için kolaylık sağlamaya devam ediyoruz. 21. gün iftar menüsü oldukça zengin yemeklerden oluşuyor. Yapımları da sandığınız kadar zor olmayan iftar yemekleri tarifleri sofranıza oturan herkesi büyüleyecek. İşte 21. gün iftar menüsü tarifleri…

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Hemen her yemekte kullanılan soğan ile besleyici ve faydalı bir çorba yapmak çok kolay. Haberimizde yer alan tarif ile soğan çorbasını evde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

PİZZA TARİFİ

Dışarıya çıkmak istemeyen vatandaşlar evde pizza tarifini araştırıyor. Sevilen fakat bol kalorili olan genellikle çabuk olması sebebiyle eve sipariş verilen pizza evde de basitçe yapılabiliyor. Evde pizza nasıl yapılır? Kolay pizza hamuru tarifi ve evdeki malzemelerle yapabileceğiniz pizzaya dair öneriler… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

YOĞURTLU BROKOLİ SALATASI

Son zamanlarda hemen her sofrada gördüğümüz brokoli için bambaşka bir tarifimiz var. Yoğurtlu brokoli salatası pratik ve oldukça besleyicidir. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ÇİLEKLİ TART TARİFİ

Çilek, tadı, kokusu, görüntüsü, reçelleri, tatlıları ile asla vazgeçilmeyecek şahane bir meyve. Bu nedenle siz e bugün çilekli tart küçük olarak nasıl yapılır bunun tarifini vereceğiz. Çilekli tart hem misafirlerinizin hem çocuklarınızın bayılarak yiyeceği bir tatlı. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)