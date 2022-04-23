22. gün iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

11 ayın sultanı Ramazan'ın 22. gününü geride bıraktığımız bugün yine harika yemek tarifleri ile karşınızdayız. İşte 22. gün iftar menüsü ve ayrıntılı yemek tarifleri…

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ramazan ayının son günü yaklaştı. Bu ayın nimetleri saymakla bitmez. 22.gün iftar menüsü ile şahane bir sofra hazırlayıp bir kez daha sevdiklerimizi oruç açma zamanı. İşte Ramazan sofrasına yakışır tarifler…

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Mercimek çorbası birçok kişinin favori çorbası olmasının yanı sıra her türlü ana yemek öncesinde tüketilebiliyor. Ramazan ayıyla birlikte kolay mercimek yapımı da merak edilmeye başlandı. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)



İNEGÖL KÖFTE TARİFİ

Yöresel lezzetlerimizden biri olan İnegöl Köfte lezzetine doyum olmayan bir yemek. İnegöl Köfte sofranızı donatmanız için harika bir seçenek. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)



CACIK TARİFİ

Cacık hem ferahlatıcı hem de lezzetli bir yiyecek olarak sık sık tercih ediliyor. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan cacık hem yoğurt hem salatalığı buluşturarak tam bir vitamin deposuna dönüşür. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

TURTA TARİFİ

Yıllardır dillerden düşmeyen adı ile herkesin sevgilisi olan turta özellikle de elmalı tarçınlı turta kazandığı bu beğenileri hak eden ağızlara layık bir tatlı. Siz de çok sevdiğiniz bu elmalı turtayı çok seviyor ama henüz hiç yapmadıysanız kollarını sıvayın. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)