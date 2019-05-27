22. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

Ramazan’ın bitmesine sayılı günler kala iftar sofrası için ne pişireceğini bulmak da zorlaştı. Sizi bu dertten kurtarmak için hazırladığımız 22.gün iftar menüsü ile sofralarınızı donatabilir güzel bir iftar yemeği hazırlayabilirsiniz. İşte 22.gün iftar menüsü…

Ramazan'ın en güzel yanlarından biri de sevdiklerinizle dolu olan bir iftar sofrası. Ancak her akşam ne pişireceğim derdi oldukça sıkıntılı. Bu yüzden size harika bir iftar menüsü hazırladık. 22 gün iftar menüsü ile lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz. Hem pratik hem de leziz yemekler yapabilmek için ayrıntılı tariflerimize göz atarak çeşitli yemekler hazırlayabilirsiniz. İşte 22.gün iftar menüsü ve tarifleri…

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– 3 kaşık tereyağı

– 2 kaşık zeytinyağı

– 2 bardak pirinç

– 1 bardak haşlanmış bezelye

– 1 limon kabuğu (rendelenmiş)

– Tuz

– 2,5 bardak su

Bezelyeli pilav tarifi

Öncelikle pirinçlerinizi iyice yıkayın ve süzün. Tencereye yağları koyup ısıtın. Ardından pirinçleri yağların üzerine koyup biraz kavurun. Üzerine bezelyeleri de ekleyin ve biraz daha çevirdikten sonra en son suyunu ve tuzunu ekleyin. Limon kabuklarını da ekledikten sonra orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Piştikten sonra üzerine havlu kâğıt serin ve demlenmesi için bırakın.

Afiyet olsun.

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