23. gün iftar menüsü: İftara ne pişirsem? Çabuk tarifler…

23. gün iftar menüsü ile birbirinden lezzetli yemekler sunuyoruz. Pratik tariflerle çabucak hazırlayabileceğiniz iftar menüsü çorbadan tatlıya harika lezzetlerden oluşuyor. Severek yiyeceğiniz yemekleri daha keyifli hale getirmek de sizin elinizde. Bunun için yapmanız gereken de tek şey sevdiklerinizi bir masaya toplamak. İşte 23. gün iftar menüsü yemekleri…

ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI TARİFİ

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmiş olan Çeşmi Nigar çorbası gerçek bir efsane olabilir. Bazı yörelere terbiyeli mercimek çorbası olarak da bilinen Çeşmi Nigar çorbası tarifi oldukça kolay bir tariftir. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

BOLENEZ SOSLU MAKARNA TARİFİ

Makarna sever biriyseniz ve klasik makarnalardan farklı bir şeyler yapmak istiyorsanız tam size göre olan Bolonez soslu makarna kıymanın ve domatesin efsane birleşimi olabilir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey makarna için hazırladığınız Bolonez sosun tadına bakarken bitirmemeniz. Oldukça lezzetli olan bu sos sade olarak bile bir yemeğe bedel olabilir. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

PATATESLİ MANTAR SOTE TARİFİ

Mantar sotenin her halini sevenler için yepyeni bir tarif. Patatesli mantar sote yapımı kolay lezzetli olay yemeklerden biridir. İşte sofranıza oturan herkesin bayılarak yiyeceği patatesli mantar sote malzemeleri ve tarifi… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

KIRMIZI LAHANA SALATASI TARİFİ

Adı ağızları sulandıran kırmızı lahana salatası turşu tadında harika bir lezzet! Eğer turşu yapamıyorsanız işte size dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz yalancı turşu ile enfes bir salata tarifi veriyoruz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ŞEKERPARE TARİFİ

Şekerpare tatlısını sevmeyeniniz var mı? Akşam yemeklerinde, çay saatlerinde en lezzetli tatlı ikramı olan şekerpare için size kolay bir tarif hazırladık. İşte kolay şekerpare tarifi…(TARİF İÇİN TIKLAYIN)

