23. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

23.gün iftar menüsü ile birbirinden lezzetli yemekler sunuyoruz. Pratik tariflerle çabucak hazırlayabileceğiniz iftar menüsü çorbadan tatlıya harika lezzetlerden oluşuyor. Severek yiyeceğiniz yemekleri daha keyifli hale getirmek de sizin elinizde. Bunun için yapmanız gereken de tek şey sevdiklerinizi bir masaya toplamak. İşte 23.gün iftar menüsü yemekleri…

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-Fırında etli türlü tarifi

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Fırında etli türlü malzemeleri

– 2 patlıcan

-1 kabak

-1 patates

-1 soğan

-5 sivri biber

-1 kapya biberi

-250 kuzu kuşbaşı

-1 kaşık salça

-Zeytinyağı

-Tuz

-Karabiber

Fırında etli türlü yemeği yapılışı;

Tüm sebzeleri öncelikle iyice yıkayın. Daha sonra küp küp doğrayın. Ancak ne çok büyük ne küçük olmalı. Daha sonra geniş bir kabın içinde tüm sebzeleri karıştırın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine sebzeleri dizin. Kuzu kuşbaşını da fırının üzerine dizin. Daha sonra salçalı suyu hazırlayıp baharatlarını da koyduktan sonra sebzelerin üzerine dökün. 180 derecede 30-40 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.

-Kolay şekerpare tarifi

Akşam çayının yanında tadına doyum olmayan bir lezzet. Kolay şeker tarifi için buyurun…