24. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler

24. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler

Ramazan boyunca yayınladığımız iftar menüleri birçok insanın işini kolaylaştırdı. 24.gün iftar menüsüyle de işinizi kolaylaştırma devam edeceğiz. İşte 24.gün iftar menüsü ve yemek tarifleri…

24.gün iftar menüsü ile çorba tarifinden tatlı tarifine çeşitli yemekler sunuyoruz. Her bir tarif için hazırladığımız ayrıntılı tarifler ile pratik bir şekilde yapabileceğiniz yemeklerinizi sevdiklerinize gönül rahatlığı ile servis edebilirsiniz. İşte birbirinden lezzetli tarifleri sunduğumuz 24.gün iftar menüsü…

-Kremalı patates çorbası

Kremanın o yumuşak tadını patatesle birleştirdik. İşte kremalı patates çorbası tarifi…

-Haşlama tarifi

Hem etin hem sebzelerin en güzel hali. Buyurun haşlama tarifine…

-Şeftali kompostosu

Buz gibi bir şeftali kompostosuna kim hayır diyebilir ki. İşte şeftali kompostosu tarifi…

-Arpa şehriye pilavı

Arpa şehriyenin o kavruk tadı tüm yemeklerinizin yanına çok yakışacak. İşte arpa şehriye pilavı tarifi…

Arpa şehriye pilavı için malzemeler;

1,5 bardak arpa şehriye

3 bardak su

2 kaşık tereyağı

1 kaşık sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Arpa şehriye pilavı yapılışı

Öncelikle geniş yanmaz tavada arpa şehriyeleri yağsız kavurun. Hafif rengi değişince kavurma işlemini bırakabilirsiniz. Ardından pilav tenceresinin içinde tereyağını eritin. Eridikten sonra üzerine sıvı yağı da ekleyin ve ısıtın. Daha sonra kavurduğunuz şehriyeleri üzerine atın ve biraz da yağda kavurun. Daha sonra suyunu ve tuzunu ekleyin. Suyunu çekince demlenmesi için bırakın. Karabiber dökerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

-Yalancı tavukgöğsü tarifi

Tavuk severlere müjde. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz yalancı tavuk göğsünü gerçeğinden ayırt edemeyeceksiniz.