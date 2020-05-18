25. gün iftar menüsü: İftarda akşama ne pişirsem?

Ramazan'ın koskoca 25. gününü geride bırakırken bugün ne pişirsem diye soranlara enfes bir menü hazırladık. Artık havaların iyice ısınmasıyla birlikte iftarda serinleten lezzetlere yer verirken aynı zamanda pratik tarifler hazırlamaya özen gösteriyoruz. İşte birbirinden lezzetli tariflerimizle 25. gün iftar menüsü…

Ramazan'ın 25. gününde yine harika bir iftar sofrası hazırlayabileceğiniz iftar menüsüyle karşınızdayız. Birbirinden lezzetli yemek tarifleriyle dolu 25. gün iftar menüsü size zengin bir sofra hazırlatacak. İşte 25.gün iftar menüsü yemek tarifleri…

DÖVME ÇORBASI TARİFİ

Soğuk çorba aramalarının arttığı bu günlerde çok beğeneceğiniz dövme çorbası tarifini sizinle paylaşıyoruz. Dövme çorba çok lezzetli olmasının yanı sıra yapımı da oldukça kolay bir çorba. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

PATLICAN KEBABI TARİFİ

Kebap ve patlıcan severler için nefis bir tarif: Patlıcan kebabı! Misafirlerinize hazırlayabileceğiniz harika bir alternatif olan patlıcan kebabı tarifini haberimizde derledik. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ENGİNAR DOLMASI TARİFİ

Az bilinse de taze enginar ile yapılan çeşitli yemeklerden biri de dolma. Mis gibi enginar dolması tarifi ve püf noktaları haberimizde. İşte enginar dolması malzemeleri, püf noktası ve yapılışı…

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ÇİLEKLİ YAŞ PASTA TARİFİ

Yaz meyvelerinden çileğin taze ve lezzetli olduğu son zamanlarını yaşadığımız bu günlerde nefir bir çilekli pasta yapmadan geçmeyelim. Hazır pasta sevmeyenler için şahane bir tarif olan çilekli pasta için oldukça kolay bir yapım hazırladık. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)