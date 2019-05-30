25. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler

25. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler

Ramazan’ın 25.gününde yine harika bir iftar sofrası hazırlayabileceğiniz iftar menüsüyle karşınızdayız. Birbirinden lezzetli yemek tarifleriyle dolu 25. gün iftar menüsü size zengin bir sofra hazırlatacak. İşte 25.gün iftar menüsü yemek tarifleri…

Ramazan'ın koskoca 25 gününü geride bırakırken bugün ne pişirsem diye soranlara enfes bir menü hazırladık. Artık havaların iyice ısınmasıyla birlikte iftarda serinleten lezzetlere yer verirken aynı zamanda pratik tarifler hazırlamaya özen gösteriyoruz. İşte birbirinden lezzetli tariflerimizle 25.gün iftar menüsü…

-Soğuk dövme çorbası

Sofralarda artık soğuk çorbalara yer verme zamanı geldi. İşte soğuk dövme çorbası tarifi…

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-Fesleğenli makarna tarifi

Fesleğenli makarna tarifi ile özellikle makarna sevenlere bambaşka ve çok beğenecekleri bir lezzet sunuyoruz. İşte fesleğenli makarna malzemeleri ve tarifi…

Fesleğenli makarna malzemeleri;

1 paket makarna

-2 kaşık tereyağı

-2 kaşık sıvı yağ

-1 demet fesleğen

-2 kaşık toz permesan peyniri

-2 diş sarımsak

Fesleğenli makarna yapılışı

Öncelikle makarnayı derin bir tencerenin içinde haşlayın. Haşladığınız makarnanın suyunu süzü. Ancak çıkan suyu daha sonra kullanmak için bir kenara alın.

Geniş bir tavada tereyağını ve sıvı yağı ısıtın. Üzerine minik minik doğradığınız sarımsakları atın.Yarım bardak kadar makarnanın haşlama suyundan üzerine ilave edin. Ardından makarnayı da ekleyin. Daha sonra yarım bardak daha su ekledikten sonra permesan peynirini atıp karıştırın. En olarak doğradığınız fesleğenleri makarnanın içine atıp iyice karıştırın ve ocağın altını kapatın. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.

-Kolay cevizli baklava tarifi

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