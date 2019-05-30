25. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler

Ramazan'ın koskoca 25 gününü geride bırakırken bugün ne pişirsem diye soranlara enfes bir menü hazırladık. Artık havaların iyice ısınmasıyla birlikte iftarda serinleten lezzetlere yer verirken aynı zamanda pratik tarifler hazırlamaya özen gösteriyoruz. İşte birbirinden lezzetli tariflerimizle 25.gün iftar menüsü…
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Fesleğenli makarna malzemeleri;
1 paket makarna
-2 kaşık tereyağı
-2 kaşık sıvı yağ
-1 demet fesleğen
-2 kaşık toz permesan peyniri
-2 diş sarımsak
Fesleğenli makarna yapılışı
Öncelikle makarnayı derin bir tencerenin içinde haşlayın. Haşladığınız makarnanın suyunu süzü. Ancak çıkan suyu daha sonra kullanmak için bir kenara alın.
Geniş bir tavada tereyağını ve sıvı yağı ısıtın. Üzerine minik minik doğradığınız sarımsakları atın.Yarım bardak kadar makarnanın haşlama suyundan üzerine ilave edin. Ardından makarnayı da ekleyin. Daha sonra yarım bardak daha su ekledikten sonra permesan peynirini atıp karıştırın. En olarak doğradığınız fesleğenleri makarnanın içine atıp iyice karıştırın ve ocağın altını kapatın. Sıcak servis edin.
Afiyet olsun.
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