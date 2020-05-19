26. gün iftar menüsü: İftara ne pişirsem?

Ramazan'ın bitmesine günler kala koskoca bir ay nasıl geçti anlayamadık. Birbirinden zengin sofralarda misafirlerimizi ağırladığımız iftar sofralarına bir yenisini daha ekleyerek 26. gün iftar menüsü lezzetlerini sunuyoruz. Çorbadan tatlıya kadar aradığınız tüm yemekler ve tarifleri içinde olan 26. gün iftar menüsü çok hoşunuza gidecek. Buyurun ayrıntılı tariflerimize…

Ramazan'ın bitmesine 3 gün kala şahane bir menü ile yine karşınızdayız. 26. gün iftar menüsü ile sağlıklı bir çorba, doyurucu bir ana yemek ve lezzetli bir tatlıyla size eşlik ediyoruz. İşte 26. gün iftar menüsü ve tarifleri…

NAR EKŞİLİ TAHIL ÇORBASI TARİFİ

Bol tahıllı bir çorbadan daha faydalı bir çorba olabilir mi? Bir de üzerine nar ekşisi koyuyoruz lezzeti dillere destan nar ekşili tahıl çorbası yapıyoruz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

PESTO SOSLU MAKARNA TARİFİ

İtalyan mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri olan makarnalar birbirinden değişik ve lezzetli soslarla servis ediliyor. Biz de bugün o lezzetlerden biri olan Pesto soslu makarna tarifi hazırladık. Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

KAŞARLI MANTAR TARİFİ

Sofralarımzın vazgeçilmez yemeklerinden biri olan fırında kaşarlı mantar yapımının en kolay an pratik tarifi haberimizde. Fırında kaşarlı mantar yapımındaki püf noktalar ve lezzet arttırıcı küçük ipuçlarıyla en güzel fırında kaşarlı mantar yemeğini siz yapacaksınız. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

KIRMIZI LAHANA SALATASI TARİFİ

Adı ağızları sulandıran kırmızı lahana salatası turşu tadında harika bir lezzet! Eğer turşu yapamıyorsanız işte size dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz yalancı turşu ile enfes bir salata tarifi veriyoruz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

TULUMBA TATLISI TARİFİ

Bayramın olmazsa olmaz tatlılarından biri de tulumba tatlısıdır. Çıtır çıtır tulumba tatlısını bayram ziyaretine gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

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