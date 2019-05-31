26. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler

Ramazan’ın bitmesine 3 gün kala şahane bir menü ile yine karşınızdayız. 26.gün iftar menüsü ile sağlıklı bir çorba, doyurucu bir ana yemek ve lezzetli bir tatlıyla size eşlik ediyoruz. İşte 26.gün iftar menüsü ve tarifleri…

Ramazan'ın bitmesine 3 gün kala koskoca bir ay nasıl geçti anlayamadık. Birbirinden zengin sofralarda misafirlerimizi ağırladığımız iftar sofralarına bir yenisini daha ekleyerek 26. gün iftar menüsü lezzetlerini sunuyoruz. Çorbadan tatlıya kadar aradığınız tüm yemekler ve tarifleri içinde olan 26.gün iftar menüsü çok hoşunuza gidecek. Buyurun ayrıntılı tariflerimize…

-Tahıllı nar ekşili çorba

Tahılın enfes tadına nar ekşisi ile eşlik ediyoruz. İşte tahıllı nar ekşili çorba tarifi…

-Yahni tarifi

Yemeyen çok pişman olur. İşte dillere destan yahni tarifi

-Mercimekli bulgur pilavı

Bulgur en güzel hali olan mercimekli bulgur pilavını daha önce hiç yemediyseniz çok şey kaybetmişsiniz… İşte mercimekli bulgu pilavı tarifi…

Mercimekli bulgur pilavı malzemeleri;

1 bardak bulgur

1 bardak yeşil mercimek

2 bardak su

1 soğan

2 kaşık tereyağı

Tuz

Mercimekli bulgur pilavı yapılışı

Öncelikle mercimekleri yaklaşık 20 dakika kadar haşlayın. Ardından bir başka tencerenin içinde zeytinyağını kızdırıp yemeklik doğradığınız soğanları kavurun. Ardından yıkadığınız bulgurları üzerine ekleyin ve biraz daha kavurun. Daha sonra haşladığınız mercimeklerin kara suyunu süzüp üzerine ekleyin ve 2 bardak sıcak suyu ekleyin. Tuzunu da attıktan sonra pişmesi için bırakın. Suyunu çekince demlenmesi için 15 dakika bekleyin.

Afiyet olsun.

-Sütlü irmik tatlısı

Tatlı krizlerinin en çabuk çözümü sütlü irmik tatlısı…