26. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler

Ramazan'ın bitmesine 3 gün kala koskoca bir ay nasıl geçti anlayamadık. Birbirinden zengin sofralarda misafirlerimizi ağırladığımız iftar sofralarına bir yenisini daha ekleyerek 26. gün iftar menüsü lezzetlerini sunuyoruz. Çorbadan tatlıya kadar aradığınız tüm yemekler ve tarifleri içinde olan 26.gün iftar menüsü çok hoşunuza gidecek. Buyurun ayrıntılı tariflerimize…
-Tahıllı nar ekşili çorba
Tahılın enfes tadına nar ekşisi ile eşlik ediyoruz. İşte tahıllı nar ekşili çorba tarifi…
-Yahni tarifi
Yemeyen çok pişman olur. İşte dillere destan yahni tarifi
-Mercimekli bulgur pilavı
Bulgur en güzel hali olan mercimekli bulgur pilavını daha önce hiç yemediyseniz çok şey kaybetmişsiniz… İşte mercimekli bulgu pilavı tarifi…
Mercimekli bulgur pilavı malzemeleri;
1 bardak bulgur
1 bardak yeşil mercimek
2 bardak su
1 soğan
2 kaşık tereyağı
Tuz
Mercimekli bulgur pilavı yapılışı
Öncelikle mercimekleri yaklaşık 20 dakika kadar haşlayın. Ardından bir başka tencerenin içinde zeytinyağını kızdırıp yemeklik doğradığınız soğanları kavurun. Ardından yıkadığınız bulgurları üzerine ekleyin ve biraz daha kavurun. Daha sonra haşladığınız mercimeklerin kara suyunu süzüp üzerine ekleyin ve 2 bardak sıcak suyu ekleyin. Tuzunu da attıktan sonra pişmesi için bırakın. Suyunu çekince demlenmesi için 15 dakika bekleyin.
Afiyet olsun.
-Sütlü irmik tatlısı
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