3. gün iftar menüleri: Akşama iftarda ne pişirsem? Farklı tarifler…

3. gün iftar menüsü ile birbirinden lezzetli yemekler sunuyoruz. Pratik tariflerle çabucak hazırlayabileceğiniz iftar menüsü çorbadan tatlıya harika lezzetlerden oluşuyor. Severek yiyeceğiniz yemekleri daha keyifli hale getirmek de sizin elinizde. İşte 3. gün iftar menüsü yemekleri…

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Yöresel olarak farklı isimler kullanılan yayla çorbası, yoğurt çorbası ya da düğün çorbası yapılışını sayfamızda sizler için derledik. Mutfaklarda sıkça hazırlanan çorbalardan olan yayla çorbası yapılışı için gerekli malzemeler ile tam ölçülü yayla çorbası hazırlayabilirsiniz. Birçok yemeğin yanında yakışan besleyici bu çorba çocuklar için de tercih edilebilir. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

TAS KEBABI TARİFİ

Etten vazgeçmeyenler için şahane bir seçenek olan tas kebabı, doyurucu, lezzetli ve tadına doyum olmayan bir yemektir. Eğer sevdiklerinizi bir masa da toplamak istiyorsanız tas kebabı tarifi ile onlar için harika bir sofra hazırlayabilirsiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Kolay hazırlanışı ile mutfaklarda sıkça yapılan mercimek köftesinin yapılışını ve kolay tarifini yazımızda derledik.

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DOĞAL DONDURMA TARİFİ

Yazın serinlemeye ihtiyaç duyanlar için en lezzetli tercih dondurma olarak dikkat çekiyor. Bu hafif tatlıyı evde yapmak isteyenler, evde dondurma tarifi konusunda araştırmalar yapıyor. Evdeki malzemelerle lezzetli ve doğal dondurma yapmak çok kolay. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)