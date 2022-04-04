3. gün iftar menüsü: İftara ne pişirsem?

Ramazan ayının 3. gününde yine iftar sofralarınız tatlandıracak, kolayca tariflerle zamanınızı almayacak yemek önerileri hazırladık. İşte birbirinden lezzetli tarifleri sunduğumuz 3. gün iftar menüsü…

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3. gün iftar menüsü ile çorba tarifinden tatlı tarifine çeşitli yemekler sunuyoruz. Her bir tarif için hazırladığımız ayrıntılı tarifler ile pratik bir şekilde yapabileceğiniz yemeklerinizi sevdiklerinize gönül rahatlığı ile servis edebilirsiniz. İşte 3. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri…

KREMALI PATATES ÇORBASI TARİFİ

Kremalı patates çorbası, yumuşak bir içim isteyenler için iyi bir tercih olacaktır. Kolayca hazırlanabilen kremalı patates çorbası aynı zamanda oldukça da lezzetli bir yiyecek. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

KÖFTE TARİFİ

Klasik kızarmış köfteyi mutfaklarınıza getirmenin tam zamanı. Sevdikleriniz için yapabileceğiniz birçok köfte tarifi olsa da en beğenileni tabi ki yağda kızarmış mis gibi kokan bol maydanozlu klasik köftedir. Özellikle annelerin elinden yediğimiz köfteleri şimdi yapma sırası sizde. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

KABAK YEMEĞİ TARİFİ

Kabağın en taze olduğu mevsimde hafif ve besleyici bir yemek olarak sofralarınızda yer alabilecek kabak yemeği kolay ve lezzetli bir tariftir. Kabak yemeği mis gibi domateslerle, dereotuyla, dilerseniz pirinçle yapabileceğiniz enfes bir yemek (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

PEŞMELBA TATLISI TARİFİ

Tarifi kolayca uygulayabileceğiniz, lezzetli bir peşmelba tatlısı için sofranızda yer açın. Peki, peşmelba tatlısını en kolay nasıl yapabilirim derseniz işte cevabı… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)