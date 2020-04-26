3. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem?

Ramazanda iftar sofraları büyük bir önem taşıyor. Birçok kişi iftar sofralarını farklı lezzetlerle renklendirmek istiyor ve “İftarda ne yemek yapsam?” sorusunu soruyor. Ramazan sofrasına yakışacak iftar menüsü tariflerini haberimizde topladık. İşte 3. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri…
TARHANA ÇORBASI
Yurdumuzun klasikleşmiş lezzetleri arasında yer alan tarhana çorbasının çeşitli tarifleri bulunuyor. Sarımsaklı tarhana çorbası, toz ya da kuru tarhana çorbası gibi çeşitleri olan tarhana çorbasının en lezzetlilerinden (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)
FIRINDA TAVUK TARİFİ
Tavuğun en lezzetli en az kalorili ve en pratik halini sofralarınızda görmek ister misiniz? Fırında tavuk tarifi ile ister sevdiklerinize ister kendinize harika bir sofra hazırlayabilir ve şahane bir yemek yiyebilirsiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)
BULGUR PİLAVI TARİFİ
Domatesli bulgur pilavı deyince, sizin de akan sularını duruyorsa bir de Hatay usulü domatesli bulgur pilavını denemelisiniz.(TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)
ENGİNAR YEMEĞİ TARİFİ
Şu anda tam mevsimi olan enginar sağlık deposu olarak adlandırılıyor. Diyetisyenlerin pek çok hastasına önerdiği enginarı sofranızdan eksik etmeyin. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)
BURMA BAKLAVA TARİFİ
Evde yapılabilecek ve baklava lezzetini aratmayacak tatlılardan olan burma baklava birçok tatlı tutkunu tarafından merak ediliyor. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)