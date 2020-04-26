3. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem?

Ramazan'ın en güzel yanlarından biri de sevdiklerinizle dolu olan bir iftar sofrası. Corona virüs salgını yüzünden buruk geçen bu Ramazan da yemek yapma telaşı aynı şekilde devam ediyor. Bugün ne pişirsem? diye düşünenler için harika bir iftar menüsü hazırladık. İftar menümüzde bulunan tüm yemeklerin tariflerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte 3. gün Ramazan menüsü....

Ramazanda iftar sofraları büyük bir önem taşıyor. Birçok kişi iftar sofralarını farklı lezzetlerle renklendirmek istiyor ve “İftarda ne yemek yapsam?” sorusunu soruyor. Ramazan sofrasına yakışacak iftar menüsü tariflerini haberimizde topladık. İşte 3. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri…

TARHANA ÇORBASI

Yurdumuzun klasikleşmiş lezzetleri arasında yer alan tarhana çorbasının çeşitli tarifleri bulunuyor. Sarımsaklı tarhana çorbası, toz ya da kuru tarhana çorbası gibi çeşitleri olan tarhana çorbasının en lezzetlilerinden (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

FIRINDA TAVUK TARİFİ

Tavuğun en lezzetli en az kalorili ve en pratik halini sofralarınızda görmek ister misiniz? Fırında tavuk tarifi ile ister sevdiklerinize ister kendinize harika bir sofra hazırlayabilir ve şahane bir yemek yiyebilirsiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

BULGUR PİLAVI TARİFİ

Domatesli bulgur pilavı deyince, sizin de akan sularını duruyorsa bir de Hatay usulü domatesli bulgur pilavını denemelisiniz.(TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

ENGİNAR YEMEĞİ TARİFİ

Şu anda tam mevsimi olan enginar sağlık deposu olarak adlandırılıyor. Diyetisyenlerin pek çok hastasına önerdiği enginarı sofranızdan eksik etmeyin. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

BURMA BAKLAVA TARİFİ

Evde yapılabilecek ve baklava lezzetini aratmayacak tatlılardan olan burma baklava birçok tatlı tutkunu tarafından merak ediliyor. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)