3 renkli salata nasıl yapılır? İşte 3 renkli salatanın tarifi…

Özellikle misafir sofralarının en gösterişli en renkli ve en beğenilen sunumlarından biri olan 3 renkli salata aynı zamanda oldukça da besleyicidir. 3 renkli salata göze hitap ettiği için çok tercih edilse de tadına bir kez bakan bir daha asla onsuz bir menü hazırlayamaz. İşte 3 renkli salata malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Hanımların özenerek hazırladığı sofralarda, en beğendikleri en göz alıcı tarifleri yer almaktadır. Bu tarifler hem lezzetli hem doyurucu hem de bakmaya doyamayacağınız güzellikteki yemeklerdir. İşte onlardan biri de 3 renkli salata tarifi. Bir salatadan ziyade ünlü ustaların görsel şov olarak hazırladığı sunumları andıran görüntüsünün yanı sıra dillere destan bir tadı olan 3 renkli salata aynı zamanda çok da besleyicidir. Eğer yakında zamanda sevdiklerinizi ağırlayacağınız özenli bir misafir sofrası hazırlayacaksanız sizin için hazırladığımız 3 renkli salata tarifine mutlaka göz atmalısınız. İşe muhteşem 3 renkli salata için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

3 RENKLİ SALATA İÇİN GEREKEN MALZEMELER

– 7 tane patates (küp küp doğrayın)

– 2 tane havuç (rendelenmiş)

– 1 tutam maydanoz (ince ince kıyın)

– 1 tutam dereotu(ince ince kıyın)

– 1 kase mor lahana turşusu

– 3 yemek kaşığı mayonez

– Tuz

– Zeytinyağı

3 RENKLİ SALATA TARİFİ

Öncelikle geniş bir tencerede önceden doğradığınız patatesleri haşlamak için su kaynatın. Kaynayan suyun üzerine tuz serpip biraz da zeytinyağı ekleyin. Patatesler haşlanırken bir yanmaz tavada çok az zeytinyağı ile rendelediğiniz havuçları soteleyin. Hafif yumuşayınca alabilirsiniz. Patatesler haşlandıktan sonra püre haline getirin. Üzerine mayonezi ekleyip karıştırın.

3 kap çıkarın ve mayonezle karıştırdığınız patatesleri eşit şekilde dağıtın. İlk kapa mor lahana turşusunu, diğerine havuçları ve son kaptaki patatesin üzerine de doğradığınız yeşillikleri ekleyin ve karıştırın.

Daha sonra bu karışımları dilediğiniz sırada silikon bir kek kalıbına koyun ve ve diğer renge geçmeden iyice bastırın.

Kalıbı ters çevirdiğiniz de 3 renkli salatanız hazır.

Afiyet olsun.