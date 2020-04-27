4. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem?

İftar menüleri Ramazan'da merak edilen konulardan. Ramazan boyunca iftarda sofranız için yapabileceğiniz yemeklerle ilgili ramazan menüsü önerileri hazırladık. İşte 4. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri...

Ramazan ayı başladı mutfakları tatlı bir iftar menüsü telaşı sardı. İftarı hem lezzetli hem sağlıklı şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar iftar menüleri için karar vermeye çalışırken internette aramalar yaparak fikir alıyor. İşte lezzetli doyurucu ve çeşitli iftar menüleri…

SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Hızlı, pratik ve lezzetli bir kaşarlı domates çorbası yapmaya ne dersiniz? Salça ve süt kullanarak kolay ve leziz bir şekilde hazırlayacağınız salçalı ve sütlü domates çorbası tarifimizle sofranızdakilerden övgüler almaya hazır olun. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)





ELDE AÇMA MANTI TARİFİ



Mantı yapımı zorluğu ile abartılır. Sizlerle paylaştığımız mantı tarifi ile evde kolayca mantı yapabilirsiniz.(TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde çok sevilerek yapılan yemeklerden biri olan içli köfte farklı tariflerle soframıza konuk olabiliyor. İster kızartma olsun ister haşlama olsun her haliyle gönüllerle taht kuran içli köfte için biz bugün haşlanmış olanı menüye koyuyoruz. . (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)





KAZANDİBİ TARİFİ

Pastanelerde yemeğe alışık olduğumuz ve hatta yemeden duramadığımız tatlardan biri olan kazandibi ilk bakışta çok zahmetli ve teferruatlı bir tatlı gibi durabilir. Ancak siz de mutfağınızda kolaylıkla yapabilesiniz diye kolay kazandibi tarifi hazırladık. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)



