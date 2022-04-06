5. gün iftar menüsü: Bugün iftarda ne pişirsem?

İftar menüleri vererek akşam için ne pişireceğim diyenler için kolaylık sağlamaya devam ediyoruz. 5. gün iftar menüsü oldukça zengin yemeklerden oluşuyor. Yapımları da sandığınız kadar zor olmayan iftar yemekleri tarifleri sofranıza oturan herkesi büyüleyecek. İşte 5. gün iftar menüsü tarifleri…

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İftar menüleri Ramazan'da merak edilen konulardan. Ramazan boyunca iftarda sofranız için yapabileceğiniz yemeklerle ilgili ramazan menüsü önerileri hazırladık. İşte 5. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri…

ERİŞTE ÇORBASI TARİFİ

Şifa kaynağı olarak bilinen erişte çorbası bazı yörelerde koyu kıvamı ve bol malzemesi nedeniyle erişte yemeği olarak da bilinir. Her mevsim her öğün yenebilecek olan erişte çorbası içindekilerle oldukça sağlıklı bir çorbadır. Özellikle hasta olanların ilk tercihlerinden biri olan erişte çorbası bu kadar ağır bir çorba olmasına karşılık çok kolay bir yapıma sahiptir. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

HAŞLAMA TARİFİ

Haşlama yemeği mutfaklarımız vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Etin en güzel hali ile sebzeleri karıştırarak yaptığımız haşlama yemeği çok da faydalı. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

PIRASA YEMEĞİ TARİFİ

Zeytinyağlı yemek severlerin vazgeçilmezi olan pırasa oldukça besleyicidir. Kimi portakallı kimi ise bol limonlu yemeyi tercih etse de şüphesiz pırasa kış aylarının vazgeçilmez lezzetidir. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)



TON BALIKLI SALATA TARİFİ

Ton balığı hemen her türlü yemekle birlikte tüketebileceğiniz türde bir yiyecek. Bu sefer onu bir salata da tadacağız. Ton balıklı salata tarifi ile hafif ve doyurucu bir salata hazırlıyoruz.

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MALAGA PASTA TARİFİ

Muz ve çikolatanın enfes uyumu olarak dikkat çeken muzlu Malaga Pasta nasıl yapılır? Birçok kişi lezzet dolu bu tatlının nasıl yapılacağını araştırıyor. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

