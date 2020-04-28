5. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem?

Ramazan tüm neşesi ile devam ederken iftar sofraları da aynı bereket ve neşe ile donatılmaya devam ediyor. 5. gün iftar menüsü siz ve sevdiklerinizin damak tadına uygun harika yemeklerden oluşuyor. İşte ayrıntılı tarifleriyle 5. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri...

Kusursuz iftar sofralarıyla sevdiklerine harika bir Ramazan yaşatmak isteyenler için hazırladığımız yemek tarifleri herkesin beğenisini kazanacak. 5. gün iftar menüsü ile sunduğumuz yemeklerde hem pratik hem de lezzetli tariflerden oluşuyor. İşte tadı damaklarda kalacak iftar menüsü ve ayrıntılı tarifleri…





EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Ramazan ayının gelmesiyle iftar vakitleri için sofralardan çorba eksik olmayacak. Uzmanlar, uzun açlık süresi sonrası yenilen yemeklerin çorba gibi şeyler olmasını öneriyor.(TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

YAHNİ TARİFİ

Dillere destan bir yahni ile mutfakların aranan ismi olabilirsiniz. Yahni tarifi meşakkatli bir yemek ancak özel misafirleriniz veya ev halkınız için bu zahmete değer. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

PATATES PÜRESİ TARİFİ

İsterseniz yemeklerinizin yanında isterseniz sade olarak yiyin patates püresi tadına doyum olmaz bir lezzettir. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

GAVURDAĞ SALATA TARİFİ

Birbirinden lezzetli tatların bir araya gelmesiyle oluşan salata çeşitlerinden biri de Gavurdağ salatasıdır. Gaziantep yöresine özgü olan Gavurdağ salatası aynı zamanda evde de kolayca hazırlanabilir. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

ŞEKERPARE TARİFİ

Ev halkına akşam yemeği sonrası tatlı bir sürpriz yapmak isteyenlere ya da misafirliğe gelecek olanlara güzel ikramlıklar hazırlamak isteyenlere harika bir tarifimiz var. Şekerpare şerbetli tatlılar arasında en çok rağbet görenlerden biridir. Biz de bu nedenle size hem pratik hem de pastane tadında harika bir şekerpare tarifi hazırladık. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)