6. gün iftar menüsü: İftara ne pişirsem? Nefis ve pratik tarifler…

Ramazan tüm neşesi ile devam ederken iftar sofraları da aynı bereket ve neşe ile donatılmaya devam ediyor. 6. gün iftar menüsü siz ve sevdiklerinizin damak tadına uygun harika yemeklerden oluşuyor. İşte ayrıntılı tarifleriyle 6. gün iftar menüsü…

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Kusursuz iftar soflarıyla sevdiklerine harika bir Ramazan yaşatmak isteyenler için hazırladığımız yemek tarifleri herkesin beğenisini kazanacak. 6. gün iftar menüsü ile sunduğumuz yemeklerde hem pratik hem de lezzetli tariflerden oluşuyor. İşte tadı damaklarda kalacak iftar menüsü ve ayrıntılı tarifleri…

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

Soğuk algınlığı gibi birçok hastalığı daha başlarken ortadan kaldıran terbiyeli tavuk çorbası hem lezzetli hem de pratik bir tarif. İşte terbiyeli tavuk çorbası malzemeleri ve ayrıntılı yapımı… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

LAHMACUN TARİFİ

Karnınız acıktığınız zaman akla gelen en geleneksel ve en lezzetli yemeklerden biri lahmacundur. Peki, dışarıdan lahmacun sipariş etmektense evinizde mis gibi bir lahmacun yapmak ister misiniz? Bunun için hem pratik hem de lezzetli bir tarifimiz var. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

KURU PATLICAN DOLMASI TARİFİ

Eğer bugüne kadar hiçbir şekilde kuru patlıcan dolması yemediyseniz çok büyük bir lezzeti kaçırmışsınız demektir. Hem pratik hem de aşırı lezzetli olan kuru patlıcan dolması özellikle Güneydoğu Anadolu yöresinde çok meşhur lezzetlerden biridir. İşte kuru patlıcan dolması için gerekli malzemeler ve tarifi… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ÇOBAN SALATA TARİFİ

Yemeklerimizin yanında olmazsa olmazlarımızdan biri de çoban salatadır. Her mevsim yapabileceğiniz çoban salata hemen hemen her yemeğin yanına da yakışır. Domates, salatalık ve biber muhteşem buluşmasına şahit olmak istiyorsanız sizin için hazırladığımız çoban salata tarifini mutlaka denemelisiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

EV BAKLAVASI TARİFİ

Tarihimizden gelen en güzel lezzetlerden biri olan ev baklavası, yapımının zor olmasına karşın lezzeti ile en çok tercih edilen tatlıların başında geliyor. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

