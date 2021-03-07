6 renkte ekmek

Ekmekçilik tarihi 8 bin yıl öncesinden; insanların hububatı taşlar arasında kırıp ufaladığı, sonra da bunlara su katıp elde ettiği hamuru yassı bir kaya üzerine yayarak ateşte pişirdiği günlere kadar uzanır. Günümüzde ise ekmek çeşitleri saymakla bitmez. Karışık tahıllı ekmek, tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, bazlama, ekşi mayalı ekmek, kepek ekmeği, mısır ekmeği, tandır ekmeği gibi daha onlarca çeşidi var… Bursalı ekmek ustası Nurettin Ölmez, bunlara renkli örgü ekmekleri de ekledi. Ekmekler, 6 renkten oluşuyor, balla harmanlanıyor, katkı maddesi içermiyor.

“BU EKMEĞİ SEVDİLER”

Renkli ekmek, sarı rengini zerdeçaldan, turuncu rengi gül tozu ve zerdeçal karışımından, mor rengini siyah havuç ve pancar karışımından alıyor. Bezelye çiçeğinden mavi rengi, bezelye çiçeği ve zerdeçal karışından ise yeşil rengini alıyor.

Renkli ekmeğin gün geçtikçe alıcısının arttığını söyleyen ekmek ustası Nurettin Ölmez, bu farklı ürünün hikayesini şöyle anlattı: “Renkli ekmeği iki yılı aşkın süredir üretiyoruz. Müşterinin talebine göre daha farklı renklerde ekmekler çıkıyordu ama renkli ekmek daha bir yoğunlukla tuttu. Ekmeğin içerinde 6 tane renk var. İçerinde kesinlikle gıda boyası yok. Sarı rengini zerdeçaldan, turuncu rengi gül tozu ve zerdeçal, mor rengi siyah havuç ve pancar karışımından, bezelye çiçeğinden mavi rengi, bezelye çiçeği ve zerdeçal karışımından ise yeşili elde ediyoruz. Bu ekmeğin ünü Bursa dışına taştı. Almak için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer illerden gelen müşterilerimiz var. Gün geçtikçe ekmeğe talep artıyor. Lezzeti de çok güzel. Talebin olması bizi mutlu ediyor.”