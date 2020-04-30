7. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? Kolay ve pratik tarifler…

Bugün iftarda ne pişirsem diye düşünmeye başladıysanız hazırladığımız 7. gün iftar menüsüne mutlaka göz atmalısınız. Çorba, ana yemek, tatlı ne arasanız ayrıntılı anlatımı ile bulabileceğiniz iftar menüsü siz ve sevdikleriniz için bir ziyafet sunacak. İşte pratik tariflerden oluşan ama lezzetinden ödün vermeyen 7. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri…

KÖFTELİ ÇORBA TARİFİ

Köfte severlerin çok hoşuna gidecek köfteli çorba şifa dağıtıyor. Hem içindeki köfteler ile hem de yoğurt, yumurta gibi malzemeler ile oldukça sağlıklı olan köfteli çorba oldukça da lezzetli bir çorba. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

TÜRLÜ TARİFİ

Sofralarımızın en zengin içeriğine sahip olan ve en lezzetli yemeklerinden biri de türlü yemeğidir. İçinde bulunan sebzeler ve tercihen eklenen eti ile birlikte oldukça doyurucu ve pratik bir tarif olan türlü ana yemek olarak sık sık tercih edilir. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

YEŞİL MERCİMEK PİLAVI

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerin biri tabi ki bulgur pilavıdır. Domatesli, sade, etli birçok çeşidi olan bulgur ile hazırladığımız yeşil mercimekli bulgur pilavı için hazırladığımız tarif ile bambaşka bir lezzet yakalayabilirsiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

YOĞURTLU SEMİZ OTU SALATASI TARİFİ

Kalbi koruyor, kolesterolü düşürüyor ve daha da fazla yarara sahip semizotu en az onun kadar faydalı yoğurtla bir araya geldi ve ortaya hem sağlıklı hem de lezzetli yoğurtlu semizotu salatası çıktı. Evde pratik bir şekilde hazırladığınız yoğurtlu semizotu salatası herkesin tekrar tekrar istediği bir başyapıt haline gelecek. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ASLAN SÜTÜ TATLISI TARİFİ

Son zamanlarda internette sıkça aranan aslan sütü tatlısı tarifini sizin için derledik. Oldukça hafif bir tatlı olan aslan sütü tatlısının yapımı da pratik. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

