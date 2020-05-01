8. iftar menüsü: İftar akşamı ne pişirsem?

İftar menüsü; Ramazan ayında yaşanan tatlı telaş. Akşam iftarda ne yemek yapayım diye düşünenler için Ramazan'ın sekizinci günü için özel iftar menüsünü haberimizde sizler için derledik. İşte 1 Mayıs tarihli iftar menüsü ve yemek tarifleri...

İftara ne pişirsem diye düşünenler için hazırladığımız içinde birbirinden lezzetli yiyecekler olan 8. gün iftar menüsü hazırlıklarına başlayabiliriz. Leziz bir çorba ve şahane bir ana yemek sonrasında muhteşem bir tatlı iyi gider diyorsanız işte buyurun 8. gün iftar menüsü tarifleri…

ŞEHRİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Serin bahar akşamlarında içinizi ısıtacak şehriyeli tavuk suyu çorbası tarifi ile karşınızdayız. Şehriyeli tavuk suyu çorbası ile hem şifa bulacak hem pratik bir yemek yapmış olacaksınız. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ETLİ LAHANA SARMASI TARİFİ

Yapım aşaması biraz zahmetli olsa da beyaz lahana sarması geleneksel Türk sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir. Bu besin değeri yüksek kalori miktarı düşük leziz lahana sarması tarifi için haberimize buyurun…(TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ŞAKŞUKA TARİFİ

Özellikle Antalya bölgesinde çok sevilen ve onun dışında tüm Türkiye'de meze ya da ana yemek olarak tercih edilebilen bir lezzet olan şakşuka patlıcan ve domatesin en güzel buluşmasıdır. Siz de sofranız da muhteşem şakşuka lezzetine yer açmak istiyorsanız buyurun tarifimize. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)



PROFİTEROL TARİFİ

Fransız mutfağından çıkıp tüm dünyanın kalbini fetheden profiterol, sandığınız kadar yapımı zor bir tatlı değil. Profiterol yaparken hamurunu ve kremasını yazımızda yer alan adımlara bire bir uyarak harika bir sonuç elde edebilirsiniz.(TARİF İÇİN TIKLAYIN)

