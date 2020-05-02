9. gün iftar menüsü… İftara ne pişirsem? diyenlere özel ramazan menüsü

Bereketiyle gelen Ramazan’da güzel bir sofra hazırlamak ister misiniz? 9. gün iftar menüsü ile birbirinden lezzetli yemeklerin pratik ve ayrıntılı tariflerini bir araya topladık. İşte iftarda ne pişirsem diye soranlar için 9. gün iftar menüsü…

Ramazan’ın 9. Gününde ağızlara layık harika bir menü ile karşınızdayız. 9. Gün iftar menüsü sofralarınıza bereketli yemekler sunacak. Midenizi çok yormadan orucunuzu açmanız için harika bir çorbayla başlayan 9.gün iftar menüsü tüm gün hayalini kurduğunuz efsane bir tatlıyla son bulacak. Tüm bu enfes yiyeceklerin yanında sizin yapmanız gereken tek şey bol sohbet ve sevgi dolu bir akşamın tadı çıkartmak. İşte 9. gün iftar menüsü…

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Mantarın en sıcak hali olan sütlü mantar çorbasıyla karşınızdayız. Mantar çorbalarının alışılmış krema tadından uzak bir tarif ile sofralarınıza konuk oluyoruz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ŞİŞ KEBAP TARİFİ

Türkiye’nin nefis lezzetlerinden biri de şiş kebap! Şiş kebap yapmak için restorana gitmeye gerek yok, evinizde kolayca şiş kebap yapabilirsiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

FIRINDA PATATES TARİFİ

Fırında patates tarifi ile hem lezzetli hem de kolay bir yemek hazırlayabilirsiniz. Üstelik daha da lezzetli hale getirmek için fırında patatesinizi kaşarlı da yapabilirsiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

YUMURTA SALATASI

Hem tok tutması hem de sağlıklı olması sebebiyle çok tercih edilen yumurta için bugünde şahane bir tarifimiz var. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

MAGNOLİA TATLISI TARİFİ

Magnolia tatlısı dünyanın birçok yerinde meşhur olmuş bir sütlü tatlı çeşididir. Fransızların ünlü tatlısı magnolia, meyvelerle servis edilir. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)