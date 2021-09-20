9 kilo üründen 1 kilo çıkıyor! 5 günlük yapım süreci sonrası 100 liraya satılıyor

Şırnak'ta üzüm pekmezinin hazırlanma süreci başladı. 5 günlük çalışma sonucunda 9 kilo üzümden 1 kilo pekmez üretiliyor, kilosu da 100 liradan satılıyor.

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Şırnak’ın Uludere ilçesinde bağ ve bahçelerde bolca yetişen organik kara üzüm, bağ sahipleri tarafından her yıl organik pekmeze dönüştürülüyor.

Önce üzümleri toplayıp çuvallara doldurarak kil ile harmanlıyorlar, bir süre çuvalda bekleyen üzümleri özel olarak yaptıkları süzgeçli ezme makineleri ile ezerek elde ettikleri suyu büyük kazanlara aktarıyorlar. Odun ateşinde, kazanda kıvama gelene kadar bir kaynama süreci geçiren pekmez, 5 günlük soğuma ve dinlendirme aşamasından geçiyor. 9 kilo üzümden 1 kilo pekmez elde ediyorlar, kilosunu da 100 liradan satıyorlar.

Ağabeyi ve babası ile bağlarındaki kara üzümü pekmez yapan Vedat Babat, “600 kilodan 100 kilo pekmez elde ediyoruz. Tamamen doğal bir üretim yapıyoruz. 5 gün gecel-gündüz yapıyoruz” dedi. (İHA)