Acem pilavı tarifi ve malzemeleri: Acem pilavı nasıl yapılır?

Yöresel lezzetlerimizin en güzellerinden biri olan Acem pilavı, sofralarımıza Kahramanmaraş'tan gelmiştir. Tek başına bile koca bir menüye bedel olan Acem pilavı son derece leziz bir yemek. Peki ya Acem pilavı nasıl yapılıyor? İşte Acem pilavının yapılışı hakkında detaylar...

Kahramanmaraş yöresinden sofralarımıza kadar gelen Acem pilavı içinde hem sebze hem de et bulundurduğu için yeterince besleyici ve doyurucudur. Aslında karışık gibi görünse de yapımı oldukça keyifli ve kolaydır. En güzeli de Acem pilavını bir kere tattığınız zaman sık sık yapmak isteyeceksiniz. Tarifimize geçmeden önce Acem pilavının püf noktalarına dikkat etmelisiniz. İşte Acem pilavı tarifi ve püf noktaları…

ACEM PİLAVI TARİFİ VE PÜF NOKTALARI

Pirinci yarım saat kadar sıcak suda bekletmelisiniz. Böylelikle nişastası gittiği için pilavınız tane tane olacaktır.

Sade su yerine et suyu kullanabilirsiniz.

Pilavınıza kuş üzümü ekleyebilirsiniz.

ACEM PİLAVI MALZEMELERİ

2 bardak pirinç

½ kg kuşbaşı et

2 havuç

1 soğan

Sarımsak

Tereyağı

Zeytinyağı

3 bardak su

½ bardak çiğ badem

1 bardak çam fıstığı

Sıvı yağ



ACEM PİLAVI NASIL YAPILIR?

Yanmaz bir tavanın içinde ½ kg kuşbaşı eti koyun ve kısık ateşte kavurun. Havuçları temizleyin ve uzun ince doğrayın ve bir tencerede kavurmaya başlayın. Soğanları da uzun uzun doğrayın. Havuçların üzerine ekleyin. İçine doğradığınız sarımsakları da ekleyin. Kavrulan sebzelerin üzerine pirinçleri koyun. Biraz kavurduktan sonra suyunu ekleyip ağzını kapatın. Kısık ateşte pişirin ve demlenmeye bırakın. Servis tabağına koymadan önce etleri de ekleyebilirsiniz. Üzerine bademleri ve fıstıkları koyarak servis edin.

Afiyet olsun.