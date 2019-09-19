Acıbadem kurabiyesi tarifi: Evde Acıbadem kurabiyesi nasıl yapılır?

Acıbadem kurabiyeleri makaronlara olan benzerliğiyle de anılır. Ağızda dağılan ve tadı uzun süre damağınızda kalan Acıbadem kurabiyesini öz malzemelerle evde yapmak ise yemekten bile keyifli olabilir. İşte Acıbadem kurabiyesi malzemeleri ve ayrıntılı yapımı…

Mis gibi badem kokusu ile çay saatlerinize eşlik edecek leziz bir tarif Acıbadem kurabiyesi. Çocuklarınızın, akranlarınızın ve büyüklerinizin de ortak zevklerinden olup herkese hitap eden enfes Acıbadem kurabiyelerini evde pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Peki, Acıbadem kurabiyeleri nasıl yapılır? İşte leziz Acıbadem kurabiyesinin nasıl yapıldığını anlatan haberimiz.

ACI BADEM KURABİYESİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-200 gr. badem unu

-4 tane yumurta akı

-1 yarım + 1 çeyrek bardak şeker

-½ limon suyu

-8 tane çiğ badem

ACI BADEM KURABİYESİ TARİFİ

Badem unu, yumurta akı ve toz şeker bir tencerede kısık ateşte 10 dakika pişirilir. Karışım koyulaştığında ocaktan alınır ve hızlıca karıştırılır. Tepsiye aktarılan ve soğumaya bırakılan karışımın üzerine limon suyu eklenir ve katılaşması sağlanır. Ardından sıkma poşetine alınan karışım tepsi üzerine konmuş yağlı kağıdın üzerine tercihe göre büyük veya küçük yuvarlaklar halinde sıkılır ve el yardımıyla düz hale getirilir. Önceden ısıtılmış 140 derecelik fırın hazırlanır. Karışımların üzerine çiğ badem koyulur ve fırında 30 dakika pişmeye bırakılır. Fırından çıkan Acıbadem kurabiyeleri sunuma hazırdır.

Afiyet olsun.