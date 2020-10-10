Adana Uluslararası Lezzet Festivali’nin mangal ateşi yandı

Türkiye'nin ilk dijital festivali olma özelliği taşıyan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Adana Uluslararası Lezzet Festivali', kent protokolünün mangal ateşini yakmasıyla başladı.

Adana Valiliği’nin himayesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Adana Uluslararası Lezzet Festivali’nin açılışı Merkez Park’ta gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban, ünlü şef Cüneyt Asan, yemek yazarı Sahrap Soysal ile il protokol üyelerinin katıldığı ‘İlham Veren Tüm Renkleriyle Adana’ temalı festival İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başladı.

Bu yıl pandemi nedeniyle dijital ortamda yapılan festivalde katılımcılar kurulan dev mangalın ateşini yaktı. Ardından şef Cüneyt Asan, platformda et pişirerek protokole ikram etti.

“TAKİPÇİLERE ADANA MUTFAĞINI TANITACAĞIZ”

Festivalde konuşan Vali Elban, şunları söyledi:

* 10 aydır dünyayı kasıp kavuran corona virüsü nedeniyle birçok etkinlikler ertelenmek ya da şekil değiştirmek zorunda kaldı.

* Biz de 3 yıldır büyük coşkuyla devam eden festivali bu yıl pandemi şartlarına uygun olarak yapmaya karar verdik.

* Ancak dijital platforma taşıyarak aynı zamanda Türkiye’de de bir ilki başlatmış olduk.

* İlk kez bir gastronomi, lezzet festivali de dijital ortamda yapılmaya başlanmış oldu.

* Festivalde takipçilerimize görsel olarak Adana mutfağını tanıtmış olacağız.

“ADANA MUTFAĞI SAĞLIK VEREN BİR MUTFAK”

* Adana 12 ay boyunca birçok meyve, sebze ve bitki sürekli yetişebilen, Toroslar gibi çok sayıda endemik bitkiyi barındıran bir coğrafyaya sahip.

* Seyhan ve Ceyhan arasına gelip buranın bitkilerinin gücünü ve kalitesini gören Lokman Hekim tüm şifalı iksirlerini bu coğrafyada hazırlamış.

* Rivayet olunduğu üzere Misis Köprüsü üzerinde ölümsüzlük iksirini maalesef kaybetmiş. Onun topladığı bitkiler hâlâ mutfağımıza tat vermeye devam ediyor.

* Dolayısıyla bizim mutfağımız aynı zamanda şifalı bir mutfak, sağlık veren de bir mutfak. (DHA)