Adana, ‘UNESCO Gastronomi Şehri’ için başvurdu

Başta, ünü dünyayı sarmış Adana kebap olmak üzere çorbasından tatlısına, şalgamından şırdanına kadar onlarca çeşit yiyecek ve içeceği mutfak kültüründe barındıran Adana, tadına doyum olmayan lezzetlerini UNESCO Gastronomi Şehri unvanıyla taçlandırmak istiyor.

MEHMET SERBES/ ADANA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “UNESCO 2019 Yaratıcı Şehirler Ağı – Gastronomi Şehri başvurusunu 30 Haziran 2019 tarihinde başarı ile yaptığını hatırlatarak, “ Adana gibi gastronomi alanında dünya çapında olan, bu konudaki zenginliği çok iyi bilinen bir şehrin UNESCO tarafından tescillenmesi için çalışmalara başladık. Bu konu Adana'nın tamamını ilgilendirdiği için; kurumlar arası iş birliğine çok önem veriyoruz. O açıdan Adana'da gastronomi alanında çalışan tüm kurumların projemize destek vermesini arzu ediyoruz. Adana'da söz konusu iş birliğinin ve birlikteliğin ilk adımını görmekten büyük memnuniyet duyduk” dedi.

Zeydan Karalar, “Kentimizde her yıl yapılmakta olan Lezzet Festivali, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Sağlık Turizmi Festivali, Kebap ve Şalgam Festivali vb. birçok etkinliğin UNESCO Gastronomi tescili ile taçlanması şehrimiz için çok anlamlı olacaktır. UNESCO Gastronomi başvurusu ile birlikte oluşturacağımız Adana Mutfak Müzesi, Adana Kadın Gelişim ve Eğitim Merkezi, Mutfak Atölyeleri vb. birçok projemiz ile Adana'mızın kebabından, içli köftesine, salgamından şırdanına bir çok yemeğimiz yeni nesillere de unutulmadan aktarılacaktır.”diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvuru sonrası ilerleyen süreçte; Temmuz 2019 UNESCO Sekreteryası tarafından başvuru uygunluğu ile ilgili Teknik Ön Tarama, Ağustos ve Eylül 2019 aylarında UNESCO tarafından atanan bağımsız uzmanlar tarafından yapılan dış değerlendirme, Ekim 2019 ayında son değerlendirme ve Kasım 2019'da Yaratıcı Şehirlerin UNESCO tarafından ilan edilmesi bulunuyor.

UNESCO GASTRONOMİ KENTİ HAKKINDA

Gastronomi kavramı, bir toplumun veya yörenin kendine has özelliklerinden en önemlisi olan beslenme kültürü ile yiyecek ve içeceklerin üretiminden sunumuna kadar geçen sürecin, bilim ve sanat kapsamında incelendiği bir alandır.

Dünya'da toplumlar arasındaki farklılıkların giderek ortadan kalktığı, yerele ait kültürün yeni nesile aktarımı aşamasında tahribata uğrayarak farklılaştığı bir ortamda, ülkelerin sahip oldukları mutfak kültürlerinin yaşatılması hususu 1990'lı yıllardan sonra gastronomi turizmine yönelik hareketliliğin artmasını beraberinde getirmiştir.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı (Creative Cities Network), UNESCO tarafından 2004 yılında yaratılmış olup, çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren bir girişimdir.

Şehirler tarihi ve kültürel geçmişleri ve çeşitli kültür aktörlerini bir arada bulunduran dinamik yapılarıyla yaratıcılığın yeni boyutlarını üretmeye ve keşfetmeye muktedirdirler. Program, yerel aktörler tarafından yürütülen kültürel endüstrilerin yaratıcı, ekonomik, sosyal potansiyelini geliştirmeyi amaçlamakta ve bu sebeple UNESCO'nun kültürel çeşitlilik ideallerini desteklemektedir.

Şehirler bu ağa katılarak; iyi uygulamaların paylaşımı, sürdürülebilir kalkınma planlarında kültür etkileşimini ve kültürel yaşama katılımın teşviki ve işbirliği gelişimi için çalışmayı taahhüt ederler.

Ağ bu katkıyı politika geliştirme ve kadınlar, gençler ve toplumun kırılgan kesimleri dâhil tüm paydaşların katılımıyla sağlar.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında “gastronomi” ilk kez bir tema olarak yer almıştır. Ağın diğer sınıflandırmalardan farklı olarak gastronomi dalını bir tema olarak belirlemesi, yerel mutfakların kültürel birer miras olarak ulusal ve uluslararası düzeyde korunması gerektiğinin önemli bir kanıtı olmuştur.

Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirler tarafından kendi yetenek ve enerjilerini yönlendirecekleri yaratıcı endüstri sektörü tercihlerine göre seçilebilecek yedi tema etrafında şekillendirilmiştir. Bu temalar edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenmiştir. Hâlihazırda, Yaratıcı Şehirler Ağı'nın 72 ülkeden 180 üyesi bulunmaktadır. Gastronomi alanında ise 26 şehir bulunmaktadır.

UNESCO'nun Gastronomi Şehirleri Listesi

Popayán (Kolombiya)

Chengdu (Çin)

Östersund (İsveç)

Jeonju (Güney Kore)

Zahle (Lübnan)

Florianopolis (Brezilya)

Shunde (Çin)

Tsuruoka (Japonya)

Belém (Brezilya)

Bergen (Norveç)

Burgos (İspanya)

Dénia (İspanya)

Ensenada (Meksika)

Gaziantep (Türkiye)

Parma (İtalya)

Phuket (Tayland)

Rasht (İran İslam Cumhuriyeti)

Tucson (A.B.D.)

Alba (İtalya)

Buenaventura (Kolombiya)

Cochabamba (Bolivya)

Hatay (Türkiye)

Macao Özel Yönetim Bölgesi

Panama (Panama)

Paraty (Brezilya)

San Antonio (Amerika Birleşik Devletleri)