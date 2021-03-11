Afyon’un tescilli yemeğine yoğun talep

Afyonkarahisar’da uzun süre eşiyle birçok kuruma yemek yapan Ayşe Safkurşun, artık Burmalı Mahallesi’nde yöresel lezzetleri halkla buluşturan restoranında hizmet veriyor.

Safkurşun, eşi ve kızlarıyla hizmet verdiği işletmede, coğrafi işaret tescilli olan keşkek, ekmek kadayıfı gibi birçok lezzeti Afyonkarahisar’ın kültürünü yansıtan çok sayıda yemeği ile tatlılarını hazırlayarak müşterine sunuyor.

Safkurşun’un menüsünde Afyonkarahisar’da dededen toruna geçen lezzetler arasında yer alan ve coğrafi işaret tescilli lezzetlerden göce köftesi de yer alıyor.

“ANNELERİMİZİN ÇOCUKLUĞUMUZDA YAPTIĞI EŞSİZ LEZZET”

Göce köftesinin çok talep gördüğünü söyleyen Safkurşun, bu yemeğin UNESCO tarafından tescilli, Afyonkarahisar’ın eşsiz lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

Ayşe Safkurşun, “Atalarımızdan öğrendiğimiz, annelerimizin çocukluğumuzda yaptığı eşsiz olan bu lezzeti göce köftemizi lezzetli bir şekilde işletmemizde yapıyoruz. Gelen misafirlerimize de bunları ikram ediyoruz. Çok mutlu ayrılıyorlar, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor” dedi.

Müşterilerden Nigar Nur Avşar daha önce de göce köftesi yediğini ancak bu kadar lezzetlisini görmediğini ifade ederek, Safkurşun’a teşekkür etti.

GÖCE KÖFTESİ NASIL YAPILIYOR?

Afyonkarahisar’a özgü göce köftesi, adına ‘göce’ denilen çekilmiş buğday ile ince bulgur (düğü), un, nane, soğan, salça, yumurta, sıcak su, tuz, yoğurt, tereyağı ve ayçiçek yağı kullanılarak yapılıyor.

Sıcak suyla birbirine karıştırılarak yoğurulan malzemeler, yine biraz sıcak su eklenerek bekletiliyor. Sonrasında üzerine un ve yumurta eklenen malzemeler yeniden yoğuruluyor. Malzemeler bir süre daha beklemeye alınırken, bu sırada yemeğin sosu hazırlanıyor.

Tencere içerisine konulan yağ ile soğan ve salça kavrulduktan sonra üzerine su eklenerek, sos tamamlanıyor. Ardından yoğurulmuş malzemelerden fındık büyüklüğünde köfteler hazırlanarak, sosun içerisine atılıyor.

Sosla birlikte pişirilen köfteler, sulu biçimde tabağa alınarak, üzerine yoğurt, salça, tereyağı ve nane ilave edilerek, servise hazır hale getiriliyor. (DHA)