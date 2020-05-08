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Akdeniz salatası nasıl yapılır? Akdeniz salata tarifi…
Akdeniz salatası nasıl yapılır? Akdeniz salata tarifi…
Akdeniz salatası hem hafif oluşu hem de ferahlatan lezzetiyle özellikle formda kalmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri oluyor. Peki Akdeniz salatası için hangi malzemeler gerekiyor ve Akdeniz salatası nasıl yapılıyor? İşte tarifi...
Gurme 8 Mayıs 2020 - 12:25

Tek veya yemeklerin yanında servis edebileceğiniz nefis Akdeniz salatası basit malzemelerle kısa sürede hazırlanabiliyor. İşte Akdeniz salatası tarifi ve malzemeleri…

AKDENİZ SALATASI SOSU MALZEMELERİ

Tuz
1 tatlı kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı mayonez
1 tatlı kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı mayonez

AKDENİZ SALATASI MALZEMELERİ

4 kırmızı çeri domates
4 sarı çeri domates
3-4 yaprak marul
3-4 yaprak lolorosso
3-4 yaprak göbek marul

YAPILIŞI

İlk olarak yeşillikleri iri doğrayıp geniş bir salata kasesine alın.
Dörde böldüğünüz çeri domatesleri ilave edip karıştırın.
Sosu için; zeytinyağı, limon suyu, hardal ve mayonezi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.

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