Alaçatı’nın gözde mekanı Şeşbeş artık Etiler’de…

Alaçatı’dan sonra Nisbetiye Caddesi üzerinde açılan Şeşbeş Etiler, İstanbul’un hem yeme-içme hem de eğlence hayatına yeni bir soluk getiriyor. Restoran, bar ve kulüp konseptini birleştiren mekan, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 12.00-23.30 saatleri arasında restoran olarak, 23.00-05.00 saatleri arasında kulüp olarak hizmet veriyor.

Mekanın alt katında bulunan ve sanatçıların canlı performanslarıyla yer alacağı Şeşbeş Canlı'da 6 Aralık Cuma gecesi Ümit Sayın sahnesiyle açılıyor.

Şeşbeş Etiler'in her ay güncellenen menüsündeki hiç bir tabak sıradan değil.

Leyla Şeşbeş'in yönetimindeki mutfakta levrek fileto havyar sosuyla, füme somon manda mozarella topu üzerine kaplanarak, pappardelle ördekli, linguini jumbo karidesli hazırlanıyor.

Et ve balık çeşitleriyle de fark yaratan mekanda taş fırından çıkan kokoreçli, tandır dana yanaklı ve safranlı karidesli pizzalar dikkat çekiyor.

Selma Şeşbeş'in yönetimindeki gece kulübünde İstanbul gece hayatının en tanınmış Dj'leri Fırat Tunçbaş ve Ozan Özer 70'ler, 80'ler ve 90'ların özenle seçilmiş müziklerini çalıyor. Herkesin birbirine aşina olduğu, şarkıların anıları canlandırdığı, klasik İstanbul eğlence mekanlarını anımsatıyor. Gece acıkanlara her saat pizza, köfte, soyalı piliç ve çorba sunuluyor.

Sektörün deneyimli isimlerinden Selma Şeşbeş ve kardeşi Leyla Şeşbeş Aygıt kardeşlerin ortaklığında açılan Şeşbeş Etiler samimi ve şık atmosferi, dünya yemeklerinin en güzel örneklerinin sunulduğu yaratıcı mutfağı ve sınırsız eğlencesiyle dikkat çekiyor.