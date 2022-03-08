Alaşehir’in meşhur lezzetine tescil

Osmanlı döneminden bu yana, dededen toruna aktarılan Alaşehir'in meşhur yemeği Alaşehir kapaması coğrafi işaretle tescillendi.

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Alaşehir asma yaprağından sonra Alaşehir kapamasının coğrafi işaretini aldı.

Kapama ustaları, yemeğin Osmanlı döneminden kalma yöresel bir Tatar yemeği olduğunu belirtti.

Kapama yemeği yağsız dana kıyması, soğan, maydanoz, karabiber, tuz, tereyağı, kemik suyu, sıvı yağ, yoğurt, ustalık mahareti ile bir araya gelmesinden oluşuyor.

Ustalar, kapama yapılması hakkında şu bilgileri verdi: “Kıyma, soğan, baharat ve az tuz ile karıştırılıyor, yufka açılıyor, kare biçiminde küçük küçük kesildikten sonra hazırlanan kıymalar, kesilmiş yufkalar içerisine sarılıyor. Yağda kızartılan kapamalar tandırda ısıtıldıktan sonra kemik suyu ve tereyağı ile servis ediliyor, İsteğe göre üzerine yoğurt ve maydanoz ilave ediliyor.” (İHA)

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