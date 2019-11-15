Ali nazik nasıl yapılır? Ali nazik Antep usulü…

Ali nazik kebabı Gaziantep yöresine ait olan dillere destan bir yemektir. Arapça güzel ve yemek isimlerinin birleşiminden gelen Ali nazik yemeği adından da anlaşılacağı gibi harika bir lezzettir. Patlıcan ile yapılan bu yemek için sanılanın aksine çok zorlanmayacaksınız. İşte Ali nazik Antep usulü kebap için malzemeler ve ayrıntılı yapılışı…

Yemeğin başkenti sayılan Gaziantep mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri olan Ali nazik kebabı tüm Türkiye'ye yayılmış ve efsaneleşmiş kebaplardandır. Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz Ali nazik kebabı patlıcan sevenlerin özellikle ilgi göstereceği pratik bir yemektir. Ali nazik Antep usulü tarifi ile sofralarınıza konuk etmek için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı yapılışı…

Ali nazik malzemeleri

-300 gr kıyma

-½ kg patlıcan

-2 tane domates

-2 tane biber

-1 tane kuru soğan

-Maydanoz

-Tereyağı

-3 diş sarımsak

-½ kg yoğurt

Sosu için;

-Biber salçası

-2 kaşık tereyağı

Ali nazik yapılışı

Domatesi, biberi ve soğanı çok ince bir şekilde doğrayın ya da rendeleyin. Ardından tavanın içine aldığınız tereyağını eritin ve üzerine ince kıydığınız malzemeler ile birlikte kıymayı alın. Orta ateşte suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurun. Daha sonra sarımsakları rendeleyin tuz ile birlikte ekleyin.

Bu esna da patlıcanları közleyin. Közlenen patlıcanları soyup yine ince bir şekilde kıyın. Bir başja tavanın içinde salça ile tereyağını kavurun. Sarımsak, patlıcan ve yoğurdu bir kabın içinde karıştırın ve daha sonra servis tabağına alın. Üzerine etli karışımı dökün ve en son salçalı sosu gezdirin.

Afiyet olsun.