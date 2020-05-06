Ali nazik nasıl yapılır? İşte Alinazik kebabı yapılışı ve malzemeleri…

Kebap sadece lokantada mı yenir? Elbette hayır. Sizin için hazırladığımız pratik Alinazik kebabı tarifi ile siz de harika bir kebabı mutfağınızda kısa bir süre içinde yapabilirsiniz. İşte Alinazik kebabı malzemeleri ve tarifi…

Evinde farklı lezzetlere yer vermek isteyenler için hazırladığımız pratik Alinazik kebabı tarifi yemek listenizin üst sıralarında yer alacak. Hem muhteşem bir kebap hem de pratik bir tarif olmasıyla tercih edilen Alinazik ile harika bir sofra hazırlayabilirsiniz. İşte Alinazik kebabı tarifi…

ALİNAZİK KEBABI MALZEMELERİ

1 kg kıyma

1 kg patlıcan

5 diş sarımsak

3 kaşık tereyağı

100 gr süzme yoğurt

1 kaşık domates salçası

1 kapya biber

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

ALİNAZİK KEBABI YAPILIŞI

Öncelikle yıkadığınız patlıcanların üzerini çatal yardımı ile delip fırın tepsisine dizin ve fırında közleyin. Közlediğiniz patlıcanların kabuklarını soyun bıçak ile çok ince bir şekilde doğrayın. Servis tabağına aldığınız patlıcanları sarımsaklı yoğurt ile karıştırın. Tereyağını eritip kıymalar ile kavurun. Üzerine salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra biberleri ekleyin. Tuzunu ve baharatlarını da attığını harcı birkaç dakika daha kavurup ocaktan alın. Servis tabağına patlıcanları koyup üzerine kıymalı harcınızı ekleyin.

Afiyet olsun.