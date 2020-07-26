Alinazik nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? MasterChef Alinazik tarifi…

Ana malzemelerinin patlıcan ve et olduğu Alinazik yemeği Masterchef yarışmasında yarışmacılar tarafından yapıldı. Türk mutfağında sıkça tüketilen ve Gaziantep iline özel Alinazik yemeği tarifini ve gerekli malzemeleri yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte Alinazik yapılışı...

Alinazik yemeği şüphesiz Türk mutfağının en sevilen yemekleri arasında. MasterChef yarışmasında yarışmacılardan Alinazik yemeğinin yapılması istendi. Alinazik yemeğinin tarifini ve hangi malzemelerin gerektiğini yazımızdan görebilirsiniz. İşte en güzel ve lezzetli Alinazik tarifi…

ALİNAZİK KEBABI MALZEMELERİ

1 kg kıyma

1 kg patlıcan

5 diş sarımsak

3 kaşık tereyağı

100 gr süzme yoğurt

1 kaşık domates salçası

1 kapya biber

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

ALİNAZİK KEBABI YAPILIŞI

Öncelikle yıkadığınız patlıcanların üzerini çatal yardımı ile delip fırın tepsisine dizin ve fırında közleyin. Közlediğiniz patlıcanların kabuklarını soyun bıçak ile çok ince bir şekilde doğrayın. Servis tabağına aldığınız patlıcanları sarımsaklı yoğurt ile karıştırın. Tereyağını eritip kıymalar ile kavurun. Üzerine salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra biberleri ekleyin. Tuzunu ve baharatlarını da attığını harcı birkaç dakika daha kavurup ocaktan alın. Servis tabağına patlıcanları koyup üzerine kıymalı harcınızı ekleyin.

Afiyet olsun.