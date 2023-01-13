Amasya cevizli ballı baklavası tescillendi

Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan, Amasya'nın yöresel lezzetlerinden Amasya cevizli ballı baklavası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

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Vali Mustafa Masatlı, “Ülkemizde baklavanın tescil edildiği ilk ilimiz Gaziantep’tir. Ayrıca birçok ilimizin kendine özgü baklava çeşidi bulunmaktadır. Bizler de Amasya’ya ait köklü bir lezzet olan Amasya cevizli ballı baklavasının tescilini alarak bu önemli lezzetimizi ulusal ve uluslararası kamuoyunun beğenisine sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Amasya baklavasının, şerbetinde yapay şeker yerine bal kullanıldığı için daha sağlıklı ve besleyici olduğuna işaret eden Masatlı, “Ayrıca içinde yer alan safran da baklavamıza özel bir lezzet katmaktadır. Her coğrafi işaret tanıtımında ifade ettiğimiz gibi, bizler sahip olduğumuz 18 coğrafi işaret tesciliyle yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz” ifadesini kullandı. (AA)