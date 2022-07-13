Amasya’nın meşhur lezzeti tescillendi

Amasya'da sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olup il dışından da sipariş verilen Amasya yağlısı coğrafi işaretle tescillendi.

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Amasya yağlısı, tarihi kentte her öğün sofralarda yer alabiliyor. Gelen konuklara özenle ikram ediliyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Tarihi köklerimizi anlatan, hem hüzünlü günümüzde hem de mutlu günümüzde sofralarımızda olan ürünümüz Amasya yağlısının tescil edilmesinde memnuniyet duymaktayız” dedi.



Geçen yıla kadar 4 olan coğrafi işaretli ürünlere Amasya etli çiçek bamyası yemeği, Amasya toyga çorbası, Amasya baklalı dolma, Amasya çöreği, Amasya patlıcan pehli, Amasya burmalı çöreğinin ardından Amasya yağlısının da eklendiğine değinen Vali Masatlı, “Sahip olduğumuz 11 coğrafi işaret tesciliyle yetinmiyoruz. Kısmet olursa 2022 yılı içerisinde diğer 22 adet coğrafi işaretimizi de tescil ettirerek, coğrafi işaret sayımızı 33’e çıkaracağız” diye konuştu.

“ÇOK TALEP VAR”

Yapımında un, su, haşhaş ve cevizin de kullanıldığı Amasya yağlısının sofralardan eksik edilmediğini anlatan Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt da “Çok talep var. Yapan arkadaşımız da çok. Sürekli sipariş almaktayız. Çeşitli şehirlere de sipariş de gönderiliyor” ifadesini kullandı. (İHA)

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