Anadolu mutfak kültürü Macaristan’da

Türk mutfağı tarihi araştırmacısı, yemek yazarı Ömür Akkor, Anadolu mutfak kültürünü Macaristan’ın iki büyük şehri Budapeşte ve Szeged’te yapılacak etkinliklerle tanıtacak.

Türk mutfağı tarihi araştırmacısı, yemek yazarı ve şef Ömür Akkor'un sunumu ve atölye çalışmalarından oluşan program Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ve ülkenin üçüncü büyük şehri Szeged'te bugün başlıyor. 23 Ocak’a kadar sürecek olan programın ilkinde “13 Bin Yıllık Buğdayın Yolculuğu” söyleşisi gerçekleştirilecek.

Buğdayın ortaya çıkışı ve binlerce yıllık bereketli yolculuğundan yola çıkarak Göbeklitepe'yi, “bereketli hilal”i, zeytinci Adıyaman'ı, onlarca çeşit hububatın vatanı Karacadağ ile harmanlayarak Anadolu mutfak kültürünü anlatacak olan Akkor, seyahatnamesini oluştururken ve Türk mutfağı tarihini araştırırken karşılaştığı Türk mutfağının zenginliğini katılımcılarla paylaşacak.

Programa katılan konuklara Anadolu'nun eşsiz zeytinyağı ve ekşi mayalı İza buğdayından yapılmış ekmek de ikram edilecek.

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELECEK

Programın ikinci gününde ise Macaristan'ın en ünlü restoranlarından biri olan ve Szeged'te bulunan tarihi Fehértói Halászcsárda Restoranı'nda Ömür Akkor, Venesz ödüllü master şef Venesz-Díjas Mesterszakács ile birlikte Türk mutfağından çeşitli lezzetleri uygulamalı olarak yapacak. Üniversitelerin gastronomi bölümü öğrencileri ile şehirdeki yemek profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşecek programda Türk lezzetleri katılımcılara ikram edilecek.