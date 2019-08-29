Ananas kaç kalori? Ananasın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, ananas kaç kaloridir? Ananasın besin değerleri ve kalorisi...

Ananas, ikonik şekli ile bilinen, ananasgillerden çok yıllık bir bitki ve bu bitkinin yenilebilen meyvesidir. Anayurdu Güney Amerika’dır. Ananaslar, doğal olarak sindirimi artırmaya yardımcı olabilecek sağlıklı bir diyetin önemli bir bileşeni olan lif bakımından yüksektir. Ananas da vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere kalsiyum, manganez, ayrıca vitamin A ve C, hem de folik asit bulunur. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de ananastır. İşte ananasın besin değerleri ve kalorisi…

ANANAS KAÇ KALORİDİR: 100 gram ananas yaklaşık 74 kaloridir

ANANASIN BESİN DEĞERLERİ

165 g ananasta aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 74 kcal

Toplam Yağ: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 2 mg

Potasyum: 206 mg

Toplam Karbonhidrat: 19.5 g

Şeker: 13.7 g

Protein: 1 g

C vitamini: 28 mg

Kalsiyum: 21 mg

Magnezyum: 12 mg

Lif: 1,4 g

A vitamini: 58 IU

B6 vitamini: 0,1 mg

Karbonhidrat: 13 g