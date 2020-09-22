Anne köftesi tarifi, nasıl yapılır?

Köfte, Türkiye'de en sevilen yemeklerin başında geliyor. 7'den 70'e herkesin ortak sevdiği yemek olan köfte, birçok çeşidiyle akla geliyor ancak anne köftesi aralarında başı çekiyor.

ANNE KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER

– 600 gram orta yağlı dana kıyma

– 1 adet yumurta

– 1 adet kuru soğan

– 2 dilim ekmek bayat ekmek içi

– 2 yemek kaşığı süt

– 1 diş sarımsak

– 1 çay kaşığı tuz

– 1 çay kaşığı karabiber

– Yarım çay kaşığı kimyon

– Yarım çay kaşığı karışık köfte baharatı

– Maydanoz

ANNE KÖFTESİ TARİFİ

İlk olarak soğanı rendeleyip fazla suyunu sıkın. Sarımsağı ve maydanozu da ince ince kıyın. Ekmek içlerini sütle ıslattıktan sonra hazırladığımız tüm malzemeleri kıyma ile birleştirin.

15 dakika kadar tüm malzemeleri iyice yoğurun. Malzemelerin kıyma ile özdeşleşmesi çok önemli… Yoğurma işleminden sonra kıymamızı yaklaşık 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

Dinlenmiş kıymayı kendi isteğinize göre şekil verin. Kızgın tavada arkalı önlü pişirdiğiniz köfteleri sıcak servis edin.