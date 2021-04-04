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Antalya piyazı artık tescilli

İl sınırlarını aşan bir üne sahip Antalya Piyazı tescillendi. Antalya'da geliştirilen ve ünlenen piyaz, yapım tekniği ile kente uğrayan turistlerin tadına bakmadan gitmediği bir yöresel ürün haline geldi.

İsmail AKIN
Güncellenme: 07:31, 04/04/2021
Hayat HaberleriGurme
Antalya piyazı artık tescilli

ANTALYA Ticaret Sanayi Odası (ATSO),  Antalya Piyazı’na Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Uygulamasına resmen başladı. ATSO Başkanı Davut Çetin, düzenlenen törenle Antalya'nın geleneksel lezzet duraklarından Topçu Restoran'ın yöneticisi Koray Gül'e ilk sertifika ve plaketi verdi. Çetin, “Antalya Piyazı tescili ile amacımız piyazı korumak değildir, asıl amacımız Antalya'nın kültürünü, kimliğini, farklı değerlerini korumak ve kültürün katma değere dönüştürmektir. Bir kentin kimliği mimarisi, yemekleri, esnafı, insanlarının davranışı, sanat gibi unsurlardır.  Biz bu nedenle 2016 yılından itibaren önemli yöresel ürünlerimiz için coğrafi işaret tescili alıyoruz. Antalya piyazı tescil çalışmasına da 2016 yılında başladık, bu yıl tescil aldık ve ilk tescil belgemizi verdik” dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın geleneksel lezzetlerinden tahinli “Piyaz” için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındığını açıkladı. Antalya’nın yüz yıllık tatlarından biri olan ve özel taratoruyla  ünü sınırları aşan “Antalya usulü piyaz”, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi alarak tescillendi.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde bazı restoranların , “Antalya Piyazı” adıyla servis yaptığını vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Onların da artık bizden onay almaları gerekiyor. Tahinli piyaz bir Antalya buluşudur, Antalya'nın fikri mülkiyetidir, bu hakkımıza herkes saygı göstermelidir” diye konuştu.

 