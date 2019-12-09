Antep fıstığı kaç kalori? Antep fıstığının besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, severek tükettiğimiz Antep fıstığı kaç kaloridir? Antep fıstığının besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de Antep fıstığıdır. Mineral, vitamin ve organik bileşik içeriği bakımından zengin olan Antep fıstığı, içerdiği faydalı yağlar sayesinde vücudun kilo almasını önleyerek, enerji oranını artırmaktadır. İşte Antep fıstığının besin değerleri ve kalorisi…

ANTEP FISTIĞI KAÇ KALORİDİR: 100 gram Antep fıstığı yaklaşık 560 kaloridir.

ANTEP FISTIĞININ BESİN DEĞERLERİ

100 gram Antep fıstığında aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 560 kcal

Karbonhidrat: 27.2 g

Toplam şeker: 8 g

Lif: 10.6 g

Protein: 20.2 g

Yağ: 45.3 g

Kolesterol: 0.0 mg

A Vitamini: 516.0 IU

C Vitamini: 5.6 mg

D Vitamini: 0 IU

B6 Vitamini: 1.7 mg

Magnezyum: 121 mg

Kobalamin: 0 µg

Sodyum: 1 g

Potasyum: 1025.0 mg

Fosfor: 500 mg

Kalsiyum: 105.0 mg

Demir: 3.9 mg

Doymuş yağ: 6 g

Çoklu doymamış yağ: 14 g

Tekli doymamış yağ: 24 g

Trans yağ: 0 g