Antep fıstığı kaç kalori? Antep fıstığının besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de Antep fıstığıdır. Mineral, vitamin ve organik bileşik içeriği bakımından zengin olan Antep fıstığı, içerdiği faydalı yağlar sayesinde vücudun kilo almasını önleyerek, enerji oranını artırmaktadır. İşte Antep fıstığının besin değerleri ve kalorisi…
ANTEP FISTIĞI KAÇ KALORİDİR: 100 gram Antep fıstığı yaklaşık 560 kaloridir.
ANTEP FISTIĞININ BESİN DEĞERLERİ
100 gram Antep fıstığında aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 560 kcal
Karbonhidrat: 27.2 g
Toplam şeker: 8 g
Lif: 10.6 g
Protein: 20.2 g
Yağ: 45.3 g
Kolesterol: 0.0 mg
A Vitamini: 516.0 IU
C Vitamini: 5.6 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 1.7 mg
Magnezyum: 121 mg
Kobalamin: 0 µg
Sodyum: 1 g
Potasyum: 1025.0 mg
Fosfor: 500 mg
Kalsiyum: 105.0 mg
Demir: 3.9 mg
Doymuş yağ: 6 g
Çoklu doymamış yağ: 14 g
Tekli doymamış yağ: 24 g
Trans yağ: 0 g