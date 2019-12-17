Armut kaç kalori? Armutun besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, severek tükettiğimiz armut kaç kaloridir? Armutun besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de Armuttur. Mineral, vitamin ve organik bileşik içeriği bakımından zengin olan armut en düşük kalorili meyvelerden biridir ve düşük kalorisine rağmen yüksek lif içeriği sayesinde tok hissetmenizi sağlar. İşte armutun besin değerleri ve kalorisi…

ARMUT KAÇ KALORİDİR: 100 gram armut yaklaşık 57 kaloridir.

ARMUTUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram armutta aşağıdakiler bulunur:

Su: 83,96 g

Enerji: 57 kcal

Protein: 0,36 g

Toplam yağ: 0.14 g

Karbonhidrat: 15.23 g

Lif: 3.1 g

Toplam şeker: 9.75 g

Kalsiyum: 9 mg

Demir: 0.18 mg

Magnezyum: 7 mg

Fosfor: 12 mg

Potasyum: 116 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.1 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 4.3 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.16 mg

B-6 Vitamini: 0.03 mg

Folat: 7 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini: 1 µg

A Vitamini: 25 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.12 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 4.4 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.08 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg