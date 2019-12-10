Arpa kaç kalori? Arpanın besin değerleri ve kalorisi…

Son yıllarda yapılan birçok çalışma var ki bu da düzenli beslenmemizin bile önemli besinlerden yoksun olduğunu gösteriyor. Genellikle ihmal etme eğiliminde olduğumuz en önemli besinlerden biri liftir. Arpa, uzun vadede genel sağlığınızı güvence altına alan hem çözünür hem de çözünmeyen lif için mükemmel bir kaynaktır ve lif bakımından yüksek olan arpa tüketmek de kendinizi daha iyi hissettirir. Peki, arpa kaç kaloridir? İşte arpanın besin değerleri…
ARPA KAÇ KALORİ?
100 gram arpa yaklaşık 354 kaloridir.
ARPANIN BESİN DEĞERLERİ
100 gram arpada aşağıdakiler bulunur:
Su [g] 9.44
Enerji [kcal] 354
Protein [g] 12,48
Toplam lipit (yağ) [g] 2.3
Karbonhidrat, fark olarak [g] 73.48
Elyaf, toplam diyet [g] 17.3
Toplam şekerler [g] 0.8
Kalsiyum, Ca [mg] 33
Demir, Fe [mg] 3.6
Magnezyum, Mg [mg] 133
Fosfor, P [mg] 264
Potasyum, K [mg] 452
Sodyum, Na [mg] 12
Çinko, Zn [mg] 2.77
C vitamini, toplam askorbik asit [mg] 0
Tiamin [mg] 0.65
Riboflavin [mg] 0.29
Niasin [mg] 4.6
B-6 Vitamini [mg] 0.32
Folat, DFE [µg] 19
B-12 Vitamini [µg] 0
A Vitamini, RAE [µg] b1
A Vitamini, İÜ [İÜ] 22
E Vitamini (alfa-tokoferol) [mg] 0.57
D Vitamini (D2 + D3) [µg] 0
D vitamini [IU] 0
K Vitamini (filokinon) [µg] 2.2
Yağ asitleri, toplam doymuş [g] 0,48
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış [g] 0.3
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış [g] 1.11
Kolesterol [mg] 0