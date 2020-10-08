Artık tescilli! Afyonlular bu işe ne diyecek?

Artık tescilli! Afyonlular bu işe ne diyecek?

Bolu'nun meşhur manda kaymağı, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret aldı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, "Afyon'un kaymağı meşhur. Bolu'nun da manda kaymağı meşhur. Bundan sonra manda kaymağımız meşhur diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleriyle 2016 yılında, yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan ve mandaların meralarda otladığı Bolu’da, manda kaymağı için patent başvurusu yapıldı. Başvuru süresi tamamlanan Bolu’nun meşhur manda kaymağı Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tescillenerek coğrafi işaret aldı.

TESCİLLİ ÜRÜN BEŞE YÜKSELDİ

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, “Afyon’un kaymağı meşhur. Bolu’nun da manda kaymağı meşhur. Bundan sonra manda kaymağımız meşhur diyeceğiz. Bu coğrafyada artık tescillenmiş bir üründen bahsediyoruz” dedi.

Daha önce Bolu Kıbrıscık pirinci, Bolu keşi, Bolu patatesli ekmeği ve Bolu fındık şekeri de Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tescillenmişti. Böylece Bolu’da coğrafi işaret tescili tamamlanan ürün sayısı beşe yükseldi. (DHA)