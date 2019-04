Aside tatlısı tarifi: Pekmez tatlısı nasıl yapılır?

Son dönemlerde oldukça sık aranan aside tatlısı (pekmez tatlısı) hem pratik hem de ilave şeker içermediği için tercih sebebi oluyor. Aside tatlısını, evinizdeki malzemelerle dakikalar içinde yapıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte aside tatlısı malzemeleri ve tarifi…

İnternet aramalarında dikkat çeken aside tatlısı tarifi, sağlıklı bir tatlı olması sebebi ile oldukça fazla tercih ediliyor. Pekmez dışında ilave bir tatlandırıcı kullanılmaması ve evdeki malzemelerle dakikalar içinde hazırlanabilmesi aside tatlısı tarifini popüler hale getiriyor. Geleneksel lezzetlerimizden pekmezi sadece kahvaltı masalarında olmakta kurtarıp enfes birer lezzet haline getiren aside tatlısı evinizdeki 5 malzemeyle yapılabiliyor. İşte aside tatlısı malzemeleri ve tarifi…

ASİDE TATLISI MALZEMELERİ

½ bardak pekmez

1 bardak su

2 kaşık un

1 tutam tuz

Üzeri için;

1 kaşık tereyağı (eritilmiş)

ASİDE TATLISI TARİFİ

Orta boy bir tencerenin içinde pekmezi, unu ve suyu kaynayıncaya kadar karıştırın. Fokurdamaya başlayıp kıvam alınca 1 tutam tuz ekleyin. Karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Cam kaselerinize koyduğunuz tatlılarınızı soğuduktan sonra, bir tavanın içinde erittiğiniz tereyağını üzerine dökün. Dilerseniz üzerinde dövülmüş fındık ile servis edebilirsiniz.