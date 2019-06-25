Aslan sütü tatlısı nasıl yapılır? İşte pratik aslan sütü tatlısı tarifi ve malzemeleri…

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte internetten yemek tarifi aramaları da arttı. Sıkça aranan tatlılardan biri de aslan sütü tatlısı tarifi. Sütlü tatlılar arasında son zamanlarda çok popüler olan aslan sütü tatlısı oldukça hafif sütlü bir tatlıdır. Yapımı kolay olan bu tatlı için hazırladığımız tarifi kolayca uygulayabilirsiniz. İşte aslan sütü tatlısı tarifi...

Son zamanlarda internette sıkça aranan aslan sütü tatlısı tarifini sizin için derledik. Oldukça hafif bir tatlı olan aslan sütü tatlısının yapımı da pratik. İşte lezzetli mi lezzetli pratik aslan sütü tatlısı tarifi…

ASLAN SÜTÜ TATLISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

5 bardak süt

1 kaşık un

3 kaşık nişasta

1 bardak toz şeker

1 bardak fındık (Çekilmiş)

1 bardak Hindistan cevizi

1 bardak tel şehriye

1 kaşık tereyağı

Tarçın

ASLAN SÜTÜ TATLISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle yanmaz tavanın içine aldığınız tel şehriyeyi tereyağı ile birlikte rengi dönene kadar kavurun. Daha sonra üzerine şekeri, sütü, nişastayı ve unu ekleyin. Bu esnada çırpma teli ile karıştırın. Muhallebi kıvamını alana kadar bu şekilde karıştırmaya devam edin. Çekilmiş fındıkları muhallebinin içine atın. En son Hindistan cevizlerini de ekleyin ve bir kez daha karıştırın.

Orta boy bir borcamın içine muhallebiyi aktarmadan önce hafifi ıslatın. Daha sonra eşit bir şekilde dökün . Buzdolabında 3-4 saat beklettikten sonra fındık serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.