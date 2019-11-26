Astarlı sütlaç nasıl yapılır? İşte astarlı (zerdeli) sütlaç tarifi ve gerekli malzemeler…

Astarlı sütlaç nasıl yapılır? İşte astarlı (zerdeli) sütlaç tarifi ve gerekli malzemeler…

Gaziantep'te bayramlarda ikram edilen tatlılardan biri olan astarlı sütlacın diğer adı zerdeli sütlaçtır. İşte astarlı (zerdeli) sütlaç tarifi ve gerekli malzemeler...

Gaziantep’in geleneksel lezzetlerinden biri olan astarlı sütlaç aynı kase içinde kat kat sunulur. Sütlacın üzerinin buruşuk olması gerekir. Sütlaç ve zerdeyi üst üste koyarak kat kat bir görünüm elde edebilirsiniz.

ASTARLI SÜTLAÇ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

5 bardak süt

1 kahve fincanı pirinç

1 yemek kaşığı şeker

1 tutam tuz

Zerdesi:

5 bardak su

1 kahve fincanı pirinç

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı haspir (istenirse)

3-4 adet taze ıtır yaprağı veya gül suyu

1'er avuç Antep fıstığı ve badem (süslemek için)

ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ

Tencerede sütü kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve sütün içine katın. Orta hararette, süt hafif koyulaşıp pirinçler pişerek uzamaya başlayıncaya kadar kaynatın. Sütlaç içine mercimek kadar tuz ve şekeri koyun ve 1-2 dakika daha pişirin.

Pirinci yıkayıp süzün ve su ile kaynatın. Kaynayınca üzerinde oluşan köpükleri alın. Pirinç yumuşayınca bir bardak şekerin önce yarısını kaynayan pirince ilâve edin. Orta hararette kaynatmaya devam edin. Kıvama gelince kalan şekeri ekleyin. Pişmeye yakın isterseniz gül suyu veya ıtır yaprağı koyun.

Lezzet versin diye şekeri azaltarak iki kaşık bal da kullanabilirsiniz. Eğer haspir kullanıyorsanız biraz su içinde kaynatın ve süzerek kaynayan zerdeye ekleyin. Hazırlanan kaseler bir kat zerde, bir kat sütlaç koyarak soğumaya bırakın.