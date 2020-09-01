Aşure ayı ne zaman bitiyor? İşte Muharrem ayı takvimi…

Muharrem ayının 10. gününe denk gelen aşure günü bu yıl 29 Ağustos tarihine denk gelmişti. Muharrem ayıyla birlikte aşure yapımının ne zaman biteceği araştırılıyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak ediliyor. Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen aşure günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geldi.

AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Takvime göre, aşure ayı bu yıl 18 Eylül Cuma günü idrak edilmeye başlayacak ve Muharrem ayı sona erecek.

AŞURENİN ANLAMI NEDİR?

İslami inanca göre Muharrem ayının onuncu günü Nuh, Büyük Tufan’dan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Tatlının ismi, Arapçada onuncu anlamına gelmektedir.Geleneksel olarak en az 7 maddeden oluşması gerektiği söylenir. Bazıları adından dolayı 10 madde ile yapılması gerektiğini söyler.